В Самарской области муж сначала убил, а затем поджег любовника своей жены

11.06.2019 13:15 Читали 7

9 июня неподалеку от Похвистнево на автодороге Похвистнево-Нижнее Аверкино пожарные тушили загоревшуюся ГАЗЕЛЬ, после тушения которой в ней обнаружили тело погибшего жителя села Алькино.

В сети было опубликовано заключение судебно-медицинского эксперта, который проводил вскрытие тела погибшего. Согласно заключению специалиста мужчина погиб в результате насильственной смерти.

Видимо преступники с целью сокрытия следов преступления подожгли ГАЗЕЛЬ. Что все-таки послужило причиной такой расправы с мужчиной предстоит выяснить полицейским.

Как нам сообщили родственники погибшего по делу уже арестовано двое мужчин и одна девушка. Мужчину сначала убили, а затем подожгли. Причастны ли все трое к жестокому убийству в ближайшее время озвучит Следственный Комитет, в производстве которого и находится уголовное дело.