В ДТП на ул. Сергея Лазо погиб мотоциклист и пострадали трое

По версии полицейских, 78-летний водитель Lada Granta двигался по Волжскому шоссе и на перекрестке с ул. Сергея Лазо, напротив дома № 62, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу. В результате автомобиль столкнулся со встречным мотоциклом Suzuki GSХR600 под управлением 23-летнего парня, у которого отсутствовала в водительских правах категория "А".
Мотоциклист от полученных травм скончался на месте до приезда "скорой помощи". Водителя и шестилетнего пассажира Lada Granta в сопровождении матери, а также 37-летнюю пассажирку легковушки доставили в больницу. После обследования их отпустили домой.
Сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим. По факту случившегося ведется проверка.