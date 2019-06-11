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В ДТП на ул. Сергея Лазо погиб мотоциклист и пострадали трое

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В понедельник, 10 июня, по предварительным данным, в 13:55 в Красноглинском районе Самары, напротив дома № 62 на ул. Сергея Лазо, столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских, 78-летний водитель Lada Granta двигался по Волжскому шоссе и на перекрестке с ул. Сергея Лазо, напротив дома № 62, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу. В результате автомобиль столкнулся со встречным мотоциклом Suzuki GSХR600 под управлением 23-летнего парня, у которого отсутствовала в водительских правах категория "А".

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте до приезда "скорой помощи". Водителя и шестилетнего пассажира Lada Granta в сопровождении матери, а также 37-летнюю пассажирку легковушки доставили в больницу. После обследования их отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим. По факту случившегося ведется проверка.

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