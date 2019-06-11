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12 июня в Самаре ограничат движение

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В связи с проведением 12 июня праздничных мероприятий, посвященных Дню России, в Самаре будет ограничено движение на следующих улицах:

— с 18.00 11июня до 18.00 12 июня запрещена парковка транспортных средств по ул. Куйбышева от ул.Венцека до ул.Красноармейской;
— с 08.00 до 18.00 12 июня ограничено движение транспорта по ул. Куйбышева от улицы Венцека до улицы Красноармейской.
Кроме того, ограничение затронет следующие улицы, прилегающие к площади Куйбышева:
— с 18.00 11 июня запрещена парковка транспортных средств на площади им. В.В.Куйбышева;
— с 18.00 11 июня до 23.00 часов 12 июня запрещена парковка транспортных средств по ул. Чапаевской между улицами Красноармейской и Вилоновской, а также по ул. Шостаковича между улицами Фрунзе и Чапаевской;
— с 04.00 до 23.00 часов 12 июня ограничено движение по ул. Чапаевской между улицами Красноармейской и Вилоновской, а также по ул. Шостаковича между улицами Фрунзе и Чапаевской.

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Назад. 11 июня 2019
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