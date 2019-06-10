"Ростелеком" подключил к гигабитной оптической сети первое село в Самарской области

10.06.2019 14:53 Читали 29

"Ростелеком" начал предоставлять в Самарской области цифровые услуги по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks, оптика в квартиру). Первыми в регионе гигабитными скоростями воспользуются жители села Новомочалеевка. Они смогут подключить интернет, "Интерактивное ТВ" и цифровую телефонию.

Владимир Басков, директор Самарского филиала компании "Ростелеком": "В Самарской области мы применяем технологию GPON впервые. Символично, что гигабитный доступ в сеть раньше других получила Новомочалеевка — село с численностью менее 150 человек. В современном мире не имеет значения место проживания, если есть возможность подключения цифровых услуг. Теперь сельчане могут смотреть сотни телеканалов в отличном качестве, пользоваться умными сервисами для безопасности и комфорта жилья. Скоростной интернет позволит им совершать покупки онлайн, учиться дистанционно, записываться на прием в областные медицинские учреждения, общаться в социальных сетях".

GPON — одна из самых современных технологий доступа в интернет. Волоконно-оптический кабель специалисты компании заводят в квартиру или частный дом. Это гарантирует качество сигнала и стабильную скорость соединения до 1 Гбит/с. По одному кабелю абоненты могут подключить несколько услуг связи одновременно. Более трети семей, проживающих в Новомочалеевке, подали заявки на подключение пакетных предложений "Ростелекома" еще на этапе строительства сети.

Исхак Ягудин, житель села Новомочалеевка Похвистневского района Самарской области: "В нашем селе никогда не было интернета и цифрового телевидения. Я уверен, что теперь четверо моих внуков летом будут гостить у нас подольше. А нам с женой еще предстоит научиться пользоваться ноутбуком. Планирую дистанционно оформлять льготы, записываться к врачу, общаться с родственниками через сеть. Мы выбрали сразу три услуги: телефонию, телевидение и скоростной интернет. Теперь наша семья будет в центре событий".

Узнать подробнее о тарифах и условиях подключения услуг "Ростелекома" можно узнать на сайте компании www.rt.ru и по бесплатному телефону 8 800 1000 800.