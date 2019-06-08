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Более 500 человек отметили День пивовара на "Балтике"

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8 июня в России отпраздновали День пивовара. Восемь заводов компании "Балтика" от Петербурга до Хабаровска пригласили всех желающих "За кулисы пивоварения" (18+), чтобы рассказать о производстве популярного во всем мире напитка. Событие состоялось в рамках VIII Всероссийской акции "Открытые пивоварни". На "Балтике-Самара" в акции приняли участие более 70 совершеннолетних любителей пива.

Акция "Открытые пивоварни" ежегодно проводится под эгидой "Союза российских пивоваров" для желающих узнать больше об искусстве пивоварения. Мероприятие приурочено ко Дню пивовара — главному отраслевому празднику, который отмечают с 2003 года. Цель события: показать, что пиво — это 100% натуральный продукт, он производится на современном оборудовании из сырья высокого качества.

Для посетителей организаторы подготовили особую программу, предложив примерить на себя роль режиссеров-пивоваров и отправиться по лабиринту производственных помещений "За кулисы пивоварения" (18+).

Гости смогли познакомиться с особенностями подбора и подготовки ингредиентов под разные стили пива. Узнали, как вода последовательно проходит очистку на трёх фильтрах: угольном, ионообменном и песочном, и подготавливается в течение трёх часов, чтобы быть одинаковой на всех производственных площадках; что для производства портера "Балтика 6" используется микс из светлого, карамельного и жженого ячменного солода; а знаменитый жатецкий хмель выращивают на красных насыщенных железом почвах севера Чехии уже 800 лет. Гости с интересом слушали рассказ, как в 1883 году датский ученый и работник Carlsberg Эмиль Хансен смог вывести чистую культуру дрожжей, которая стала основой современного пивоварения. Сегодня почти в каждом светлом лагере на планете есть частичка Carlsberg.

Правильно отвечая на вопросы и набирая баллы по маршруту, участники "Открытых пивоварен" убедились, что пивоварение — это тоже искусство, а в знаменитые сорта добавляют необычные, на первый взгляд, ингредиенты. Например, Kronenbourg 1664 Blanc отличают бодрящие цитрусовые ноты и запоминающийся фруктовый аромат благодаря цедре апельсина и кориандра в составе.

Проводником в "закулисье" пивоварения и ведущим интерактивной части экскурсии по пивоварне в Самаре стал актер самарского академического театра драмы им. М. Горького Федор Степаненко.

"Между театром и искусством пивоварения больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Пивовар — настоящий режиссер, который выносит замысел своего "произведения", пишет сценарий — рецептуру с порой очень сложной "партитурой" и структурой "ролей", подбирает "типажи" — ингредиенты, устраивает "премьеру" нового сорта. Как и для людей театра — режиссеров, актеров — лучшей наградой для пивовара является теплый прием поклонников, зрителей", — проводит параллель между пивом и театром Федор.

Познакомившись со всеми этапами приготовления одного из самых популярных напитков в мире и узнав об истории пива, гости отправились в дегустационный зал, где смогли попробовать различные сорта компании "Балтика". Полученные в ходе экскурсии знания посетители закрепили во время викторины BEER Quiz, а самые эрудированные и удачливые ушли с пивоварен с подарками.

Любовь Федорова, посетитель акции "Открытые пивоварни" на заводе "Балтика-Самара": "Экскурсия мне очень понравилась! Получила много интересной информации об истории пива и балтийских брендов, ингредиентах и технологии пивопроизводства. И, конечно, порадовала сама дегустация напитков, некоторые попробовала впервые. Спасибо за такую возможность побывать в закулисье пивоварения!".

Те, кто не смог посетить балтийские пивоварни в день акции, всегда могут записаться на одну из регулярных экскурсий на сайте или по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

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Назад. 08 июня 2019
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