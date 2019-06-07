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Конкурс "Химия добра" открыл в Тольятти кладезь социальных инициатив

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Объявив в начале года прием заявок на конкурс, ПАО "Тольяттиазот", крупнейший производитель аммиака в России, и не предполагал, что это получит такой резонанс. На первый этап конкурса пришло более 50 заявок от более, чем 40 конкурсантов. У организаторов сложилось впечатление, что тольяттинцы как будто ждали подобного предложения, чтобы рассказать о своих инициативах.

Сейчас, когда обработка заявок первого этапа подходит к концу, становится понятно, насколько различается уровень подготовки социальных проектов. Но это не должно помешать экспертному совету отделить зерна от плевел и по достоинству оценить наиболее перспективные заявки, реализация которых может серьезно изменить жизнь людей к лучшему. Гранты на реализацию социальных инициатив организаций Тольятти и Ставропольского района поддержат значимые инициативы, направленные в первую очередь на решение актуальных проблем региона и развитие его социальной и культурной среды.

Проекты охватывают самые разнообразные области социальной работы. Это и патриотическое воспитание молодежи, и помощь детям с нарушениями развития, и спасение бродячих животных. Как сообщают организаторы, решение экспертного совета следует ожидать к концу июня. А пока все, кто хотел, но не успел подать заявку на первый этап, приглашаются к участию во втором этапе.

Участвовать в конкурсе "Химия добра" могут некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, государственные, муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления. Развитие социальной поддержки и защиты граждан, образования, науки, культуры, искусства, просвещения, физической культуры и массового спорта, комфортной городской среды, экологических инициатив и волонтерских движений — вот далеко не полный круг тематики гражданских инициатив, которым дадут зеленый свет в случае победы.

"Мы очень рады, что в Тольятти есть люди и организации, которые знают, как сделать жизнь горожан лучше, насыщеннее и интереснее. И ТОАЗ готов помочь им реализовать проекты", — отметила заместитель генерального директора, директор по связям с общественностью ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Юлия Петренко.

Прием заявок на второй этап конкурса продолжится до конца сентября, а рассмотрение проектов пройдет с 1 октября по 15 ноября.

Размер грантов от учредителя конкурса составляет от 50 до 400 тыс. рублей.

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Новости

Назад. 07 июня 2019
Конкурс "Химия добра" открыл в Тольятти кладезь социальных инициатив
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