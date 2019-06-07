В ДТП в Красноярском районе погибли три человека

По предварительным данным, автомобиль Ларгус ехал по направлению в Тольятти со значительным превышением скорости. В попутном направлении двигался автокран. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в попутный автокран.
В дорожно-транспортном происшествии пострадало 7 человек, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.
Спасатели техногенного отряда деблокировали из Ларгуса двоих в тяжёлом состоянии и 2 погибших. Для извлечения пострадавших был использован гидравлический инструмент.
В 08:35 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были завершены.