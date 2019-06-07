В ДТП в Красноярском районе погибли три человека

07.06.2019 11:37 Читали 8

В 6:30 дежурная смена ПСО СО выехали в Красноярский район, где на 1028 км трассы М-5 Урал за мостом через реку Сок произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

По предварительным данным, автомобиль Ларгус ехал по направлению в Тольятти со значительным превышением скорости. В попутном направлении двигался автокран. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в попутный автокран.

В дорожно-транспортном происшествии пострадало 7 человек, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Спасатели техногенного отряда деблокировали из Ларгуса двоих в тяжёлом состоянии и 2 погибших. Для извлечения пострадавших был использован гидравлический инструмент.

В 08:35 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были завершены.