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Полиция озвучила предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

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В среду, 5 июня, правоохранители Самары поделились информацией по жуткой аварии на Солнечной. ЧП произошло 4 июня около 11:30 утра.

Водитель спорткара Aston Martin ехал по Солнечной со стороны 8-й просеки к Ново-Вокзальной. При повороте он не уступил дорогу «Тойота-Рав4» на светофоре Солнечной и Губанова. В результате машины столкнулись. Оба водителя ехали на зеленый свет, — сообщили 63.RU.

ДТП стало смертельным для 47-летней жительницы Самары. Женщина вместе с ребенком стояла на тротуаре, куда после столкновения выехала «Тойота».

Внедорожник буквально снес пешеходов. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам источника, близкого к ситуации, погибшая была няней малыша. Мальчик остался жив, скорая доставила ребенка в больницу, откуда позже его выписали домой.

Сейчас полиция проводит экспертизы. После получения результатов она будет решать вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет 63.ру. 

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Назад. 05 июня 2019
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