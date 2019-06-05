Энергетики проведут корректировку оплаты тепла для тольяттинцев

05.06.2019 15:46 Читали 10

Жители Тольятти и Самары увидят в своих квитанциях за коммунальные услуги за май корректировку оплаты за тепло и горячую воду, полученные в 2018 году. Такие платежки получат собственники жилья, чьи дома оснащены общедомовыми приборами учета, сообщает «ЭнергосбыТ Плюс».

Согласно Постановлению Правительства Самарской области, жители многоквартирных домов, в которых установлен общедомовой прибор учета, оплачивают тепловую энергию по 1/12, то есть за основу берется среднемесячное потребление конкретного многоквартирного дома по факту потребления предыдущего года. Корректировка начислений производится раз в год на основе фактических показаний общедомового прибора учета. Разница между расчетным и фактическим потреблением 2018 года корректируется по итогам года в соответствии с законодательством.

Квитанции с корректировкой не получают жильцы многоквартирных домов, принявшие решение оплачивать тепловую энергию по 1/7, т.е. в течение отопительного сезона. Также подобный расчет не выставляется по домам, которые не оборудованы приборами учета тепловой энергии: в отношении их применяется норматив потребления коммунальной услуги по отоплению.

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что корректировка по итогам года может быть, как в «плюс», так и в «минус». Фактическое потребление зависит не только от погодных условий или особенностей системы теплоснабжения конкретного дома, но и от контроля за потреблением тепла.

«Оснащение домов приборами учета позволяет анализировать потребление энергоресурсов, а значит и управлять расходами. Те, кто занимается энергосбережением, устанавливает стеклопакеты, утепляет стены, оборудует внутридомовые системы автоматическими регуляторами потребления тепловой энергии, следят за исправностью теплоузлов зданий, несут меньшие расходы на оплату коммуналки, чем те, кто не задумывается о рациональном энергопотреблении», — отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.