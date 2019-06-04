Эксперты пивоваренного завода "Балтика-Самара" провели практическое занятие для будущих пивоваров Самарского политеха

04.06.2019 17:30 Читали 14

На самарском заводе пивоваренной компании "Балтика", части CarlsbergGroup и лидера российского рынка пива*, состоялось занятие по профессиональной дегустации для учащихся профильного факультета Самарского государственного технического университета. Студенты профиля "Технология пищевых производств и биотехнология" научились профессионально оценивать вкус, аромат и внешний вид пива.

Профессиональная дегустация, или органолептический (сенсорный) анализ — один из этапов многоступенчатого контроля качества продукции Интегрированной системы менеджмента. Комиссия профессиональных дегустаторов на филиале проводит экспертный анализ вкуса, цвета, аромата пива, подтверждая, что его профиль полностью соответствует спецификации, прописанной для каждого производимого сорта и отвечает самым высоким стандартам качества.

"Обучение профессиональной дегустации и системе органолептической оценки, принятым на современном производстве, особенно ценно. В рамках вуза мы больше внимания уделяем теоретическим аспектам сенсорики и не обладаем возможностью проводить практические занятия на пиве. Между тем будущим специалистам бродильных производств важно иметь дело с профильным продуктом и отточить навыки, специфические именно для пива, получить знания "из первых рук", — отметил Александр Шевченко, кандидат технических наук, доцент кафедры технологий пищевых производств и биотехнологий "Самарского политеха".

Обучение будущих пивоваров сенсорному анализу — одно из мероприятий в рамках договора о сотрудничестве, подписанного между "Балтикой" и СамГТУ в 2018 году. Сотрудничество вуза и пивоварни началось 16 лет назад — с программы подготовки профессиональных кадров для строящегося завода "Балтика-Самара". Договор закрепил взаимовыгодное партнерство и обеспечил студентов возможностью на практике изучить передовой опыт компании в сфере производства пива, контроля качества и других важных аспектах.

Самарский политех — главный поставщик профессиональных кадров для производственных подразделений "Балтики-Самара", а студенты СамГТУ — активные участники балтийских программ развития талантов и построения карьеры. В этом году в рамках программ девятимесячных оплачиваемых стажировок в компании — "Звезды Балтики" и "Управляй будущим" — открыто 82 вакансии для молодых специалистов.

Программа "Звезды Балтики" даёт возможность молодым людям начать карьеру в маркетинге, продажах, логистике, финансах, корпоративных коммуникациях, ИТ или управлении персоналом. Она подходит для тех, кто учится на последнем курсе или закончил университет в прошлом году, а также владеет английским языком и готов включаться в сложные и интересные проекты. В этом году по программе отрыто 59 вакансий в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Туле.

Для студентов и выпускников технических специальностей предназначена программа "Управляй будущим". В процессе такой стажировки они смогут попробовать себя в пивопроизводстве, розливе продукции, энергетике, механике, автоматике, электронике и механотронике. Кроме того, под руководством опытных наставников разработают собственные проекты по совершенствованию одного из технологических процессов. Именно поэтому одно из важных требований к кандидатам — готовность генерировать идеи и сразу внедрять их в работу. В этом году по программе "Управляй будущим" открыто 23 вакансии, в том числе 4 — в Самаре. Участники прошлогодней программы стажировок уже приняты в штат филиала и успешно работают техниками-технологами цеха розлива и в энергетической службе завода.

Надежда Вирясова, дивизиональный HR бизнес партнер по операционной деятельности:

"Балтика" привлекает молодых специалистов высокими возможностями профессиональной реализации. Уже на самом старте карьеры участникам программы предоставляется опытный наставник, составляется индивидуальный план развития и построения карьеры, новичок вовлекается в решение командных задач, и сразу становится частью профессиональной команды, причастной к решению амбициозных, масштабных и сложных задач, которые отличают крупное современное производство — будь это внедрение инновационных технологий в энергетике, либо повышение эффективности работы оборудования. Являясь частью международной группы компаний Carlsberg, "Балтика" предоставляет сотрудникам возможность участвовать в международных конкурсах, инициативах и программах и строить свою карьеру во всех компаниях CarlsbergGroup".

Набор на программы стажировок в 2019 году завершится 30 июня. У студентов старших курсов и молодых специалистов еще есть возможность пройти отбор и стать частью, пожалуй, лучшей профессиональной команды в отрасли: в этом году "Балтика" вошла в пятерку лучших работодателей FMCG-сектора России, продемонстрировав комфортные и безопасные условия труда, социальную поддержку сотрудников, благоприятную среду для профессионального развития и реализации потенциала.