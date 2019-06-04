"Балтика" поддержит Международный день бега

04.06.2019 14:48 Читали 9

5 июня по всей планете отмечают Международный день бега, который призван доказать, что для активного образа жизни не может быть границ.

Международный день бега (Global Running Day) ежегодно проводится в первую среду июня с 2009 года. Сегодня событие поддерживают тысячи людей в 122 странах мира, которые начинают середину недели с приятной утренней пробежки и выкладывают фото в социальные сети с хэштегом #globalrunningday.

"Балтика 0" разделяет стремление людей вести активный образ жизни и поддерживает беговые события, помогая получить удовольствие от дистанции и освежиться после забега бокалом освежающего безалкогольного пива.

В этом году "Балтика 0" поддерживает 13 беговых стартов, которые пройдут по всей России. Сезон был открыт 21 апреля Петербургским полумарафоном и завершится 3 ноября в Сочи. На финише каждого старта все совершеннолетние участники забегов могут восстановить силы безалкогольной "Балтикой 0".

Алина Кржевацкая, директор по развитию бренда "Балтика", пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:

"Балтика 0" — самое популярное безалкогольное пиво России, которое прекрасно подходит для того, чтобы освежиться после физических нагрузок. Это знают как профессиональные участники беговых событий, так и любители. Обсудить прошедший марафон за бокалом освежающего безалкогольного пива вдвойне приятно".

В Петербурге Международный день бега отметят чуть позже, но зато на самом высоком уровне: 6 июня в 7.00 с Исаакиевской площади стартует утренний забег ROSCONGRESS SPIEF RACE. Он проводится с 2016 года. В этом году в забеге примут участие, президент Carlsberg Group Кеес "т Харт, президент "Балтики", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн, старший директор по экспортным продажам и внутригрупповым поставкам компании "Балтика" Елена Вольгушева и, конечно, команда бренда "Балтика 0".