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Арендаторы "МегаСити" получили доступ к услугам "Ростелекома"

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"Ростелеком" подключил к оптической сети передачи данных один из крупнейших торгово-развлекательных центров Самары — "МегаСити". Специалисты компании заменили устаревшие медные линии связи на волоконно-оптические на всей территории торгового центра площадью 58 тыс. квадратных метров. Теперь владельцы 80 магазинов, 11 ресторанов и кинотеатра, расположенных на территории комплекса, могут воспользоваться скоростным интернетом и различными облачными сервисами.

"Модернизировать действующие линии связи на территории торгово-развлекательного комплекса значительно сложнее, чем строить их с нуля. Поэтому компания тесно сотрудничала с техническими службами центра. Обследование устаревшего оборудования проводилось с учетом требований противопожарной безопасности. Чтобы не мешать посетителям площадок и не нарушить работу предпринимателей, большинство работ специалисты выполняли ночью", - рассказал Петр Могилевский, технический директор Самарского филиала компании "Ростелеком".

Благодаря скоростному интернету предприниматели получили доступ к облачным сервисам. "Web-видеоконференция", "Виртуальный офис" и "Виртуальное хранилище" — наиболее востребованные среди арендаторов торговых центров сервисы. Они помогают им выстроить коммуникации с персоналом, партнерами и клиентами.

Владимир Оболенский, заместитель директора по развитию сети магазинов подарков и сувениров "Флинт": "Современные бизнес-процессы требуют работы с большими объемами данных, онлайн-доступа к информационным ресурсам, непрерывного взаимодействия сотрудников между собой. С услугами "Ростелекома" мы объединили магазины в единое телекоммуникационное пространство. Теперь нам проще вести расчеты, обмениваться документами и оперативно общаться с клиентами и поставщиками".

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Назад. 04 июня 2019
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