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"Ростелеком" организовал в Самаре показ фильма для поклонников оперного искусства

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"Ростелеком" организовал для жителей Самары показ фильма о гала-концерте "Классика на Дворцовой", который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге в день основания города. Яркое зрелищное событие демонстрировалось на широком экране в бизнес-центре "Волга Плаза". Присоединиться к уникальному событию в мире классики могут и подписчики приложения Wink по всей стране. Фильм бесплатно доступен в библиотеке сервиса.

Президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский: "Ростелеком" — генеральный партнер "Классики на Дворцовой" — уделяет большое внимание сохранению культурного наследия и поддержке классического искусства. Гала-концерт — уникальное событие в культурной жизни не только Санкт-Петербурга, но и всей страны. Мы объединили цифровые технологии и классику, чтобы наши клиенты увидели уникальное событие в высоком качестве".

Посмотреть трехсерийный фильм пришли студенты Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова, учащиеся музыкальных школ города и преподаватели академического вокала. Ценители классической музыки смогли познакомиться с записями лучших выступлений, узнать секреты закулисья и увидеть гала-концерт с участием Юсифа Эйвазова, Рене Барбера, Артуро Чакон-Крус, Марии Алеида и других звезд оперной сцены.

Полина Кириллова, студентка отделения вокала музыкального училища: "Классика на Дворцовой" — замечательная возможность погрузиться в атмосферу классической музыки. Мы увидели тонкое ироничное кино с прекрасными комментариями, блестящими выступлениями оперных звезд. Мы узнали, как шьют костюмы, устанавливают декорации, репетируют номера. Особенно интересным мне показался рассказ о хористах. Я увидела совершенно иную технику исполнения, услышала, как она меняет голос".

Ольга Волосник, преподаватель художественного отделения детской музыкальной школы №1 имени Д.Д. Шостаковича: "Высокие технологии расширяют границы. Мы рады были посмотреть замечательный фильм. Спасибо за это "Ростелекому"!"

Узнать подробнее о сервисе Wink можно на сайте компании www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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Назад. 31 мая 2019
"Ростелеком" организовал в Самаре показ фильма для поклонников оперного искусства
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