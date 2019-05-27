Сотрудники СК РФ начали проверку по факту гибели ребенка от удара током

Напомним, 12 мая 2019 г. мальчика, отдыхавшего с отцом на озере "Кувшин" в Дубовом Умете, ударило током через удочку от высоковольтного провода. С сильными ожогами его доставили в больницу им. Пирогова, где он скончался 22 мая.
Сначала проверкой по факту случившегося занимались сотрудники полиции. Но, как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе областного ГУ МВД, в конце прошлой недели собранные материалы были передали региональному СУ СК, представители которого сейчас ведут по факту случившегося свою проверку.