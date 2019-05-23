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Портфель факторинга ГК "Промсвязьбанк" за год вырос в два раза до 37,2 млрд рублей

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Факторинговый портфель ГК "Промсвязьбанк", в которую входят Промсвязьбанк и "МСП Факторинг", показал по итогам первого квартала 2019 года практически двукратный рост, увеличившись год к году с 19,36 млрд руб. до 37,21 млрд руб.

За тот же период стороны смогли увеличить свою долю рынка с 5% до 7%. Таким образом, по итогам квартала ГК "Промсвязьбанк" занимает 4-е место среди всех российских факторов. По доле выплаченного финансирования на Промсвязьбанк приходится 9% объема рынка.

Российский рынок факторинга активно развивается, следует из данных Ассоциации факторинговых компаний (АФК): в первые три месяца 2019 года российские факторы и банки выплатили 5,4 тыс. своих клиентов 614 млрд руб. Это является абсолютным рекордом для этого времени года за всю историю измерений. Динамика выплаченного финансирования год к году составила +27%, число клиентов выросло на 39%. Совокупный измеряемый портфель рынка, объем принятого кредитного риска, по данным на начало апреля, достиг 521 млрд рублей, увеличившись на 36% или же на 137 млрд рублей.

"Нам удалось перезапустить продукт факторинг в ГК "Промсвязьбанк" с предоставлением широкой продуктовой линейки, а также высокого уровня сервиса. К тому же, ввиду того что продукт все время меняется, мы видим использование факторинга во все большем числе отраслей экономики, — отмечает генеральный директор "МСП Факторинг" Наринэ Туманова. — Более того, рынок факторинга в России показывает рекордные значения, и это свидетельствует, что факторинг становится востребованным и доступным решением для бизнеса, наряду со стандартными кредитными продуктами".

По итогам 2019 года, участники рынка ожидают рост совокупного факторингового портфеля до 770 млрд рублей — на 26% по сравнению с 2018 годом.

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Новости

Назад. 23 мая 2019
Портфель факторинга ГК "Промсвязьбанк" за год вырос в два раза до 37,2 млрд рублей
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