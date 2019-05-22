Промсвязьбанк увеличил размер овердрафта для бизнеса до 100 млн рублей

22.05.2019 16:57 Читали 8

Промсвязьбанк увеличил максимальный лимит овердрафта для малого и среднего бизнеса по продукту "СуперОвердрафт" с 60 млн до 100 млн рублей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить овердрафт в размере до 70% от кредитового оборота по расчетному счету.

Лимит предоставляется без залога на срок до пяти лет, при этом отсутствуют обязательные ежемесячные сроки погашения траншей. Проценты по овердрафту начисляются только за время фактического пользования средствами банка.

Продукт "СуперОвердрафт" можно оформить, даже если у клиента на момент подачи заявки нет расчетного счета в Промсвязьбанке. Банк рассмотрит обороты компании в текущих банках клиента и, сделав на их основании расчет, предложит индивидуальные условия финансирования.

"Мы видим, что овердрафтное кредитование крайне востребовано у компаний малого и среднего бизнеса. За 2018 год объем открытых лимитов вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. У бизнеса возникает потребность в больших суммах финансирования, поэтому мы идем ему навстречу, увеличивая размеры лимитов", - говорит Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.