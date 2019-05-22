16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Промсвязьбанк увеличил размер овердрафта для бизнеса до 100 млн рублей

Читали 8

Промсвязьбанк увеличил максимальный лимит овердрафта для малого и среднего бизнеса по продукту "СуперОвердрафт" с 60 млн до 100 млн рублей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить овердрафт в размере до 70% от кредитового оборота по расчетному счету.

Лимит предоставляется без залога на срок до пяти лет, при этом отсутствуют обязательные ежемесячные сроки погашения траншей. Проценты по овердрафту начисляются только за время фактического пользования средствами банка.

Продукт "СуперОвердрафт" можно оформить, даже если у клиента на момент подачи заявки нет расчетного счета в Промсвязьбанке. Банк рассмотрит обороты компании в текущих банках клиента и, сделав на их основании расчет, предложит индивидуальные условия финансирования.

"Мы видим, что овердрафтное кредитование крайне востребовано у компаний малого и среднего бизнеса. За 2018 год объем открытых лимитов вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. У бизнеса возникает потребность в больших суммах финансирования, поэтому мы идем ему навстречу, увеличивая размеры лимитов", - говорит Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

Версия для печати

Новости

Назад. 22 мая 2019
Промсвязьбанк увеличил размер овердрафта для бизнеса до 100 млн рублей

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

На озере в Дубовом Умете 12-летнего рыбака едва не убило током

Как сообщают очевидцы, пострадал Ренат Г. 2007 года рождения. Ребенок получил сильнейший удар током от высоковольтного провода. Сейчас за его жизнь борются в реанимационном отделении ожогового центра больницы им. Пирогова.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она