Самарский журналист стал бронзовым призером окружного этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее"

Победителями и призерами признаны:
в номинации "Печатная пресса"
- Наталья Афанасьева (Чувашская Республика, журнал IT-News, Долгая дорога к цифре),
- Ольга Туманская (Республика Татарстан, Общественно-политический журнал "Татарстан", Подай сигнал с Луны!),
- Злата Медушевская (Нижний Новгород, АИФ, Печатайте на здоровье);
в номинации "Радио и ТВ"
- Ирина Локтева (Республика Татарстан, студия "Алиен", Как подготовится к работе, которой еще не существует?!),
- Юлия Нигматуллина, Республика Башкортостан, ТРК "Башкортостан", Летающая "ступа"),
- ИльяПриходько , Нижний Новгород, ННТВ, Следующая остановка умная?);
в номинации "Интернет-СМИ"
- Диана Авакян (Республика Татарстан, ИА "Татар-информ", В нынешней парадигме деревня умирает": аспирант КФУ отказался от работы в Google, чтобы вовлекать сельских жителей в цифровую экономику),
- Наталья Рыбакова (Республика Татарстан, ИА "Татар-информ", Еда имеет значение": разработки казанских школьников с использованием блокчейн получили признание в Таиланде),
- Ксения Калинина (Республика Башкортостан, ИА Башинформ, Как в Башкирии работает система "Безопасный город");
в номинации "Социальные медиа"
- Андрей Рязанцев (Оренбургская обл., Как прекрасен этот мир, посмотри!),
- Ольга Макарова (Республика Марий Эл, Новый этап: как "поумнела" Йошкар-Ола),
- Алексей Лисовицкий (Самарская обл., "Голографика", Как и на чем в Тольятти учат школьников дополненной и виртуальной реальности).
От участников в Приволжском федеральном округе на конкурс поступила 321 работа - вдвое больше, чем в прошлом году. Наибольшую активность проявили журналисты из Татарстана, подав на конкурс свыше 60 материалов. Самой популярной оказалась номинация "Интернет-СМИ" (144 работы). Самыми высокими оценками члены жюри отметили работу Дианы Авакян, корреспондента ИА "Татар-информ".
Евгений Афанасьев, главный редактор журнала IT-News и член жюри регионального этапа конкурса в ПФО:
- Я благодарен "Ростелекому" за возможность получить "моментальный снимок" всех СМИ Поволжья, работающих сегодня над IT-тематикой. Более 300 конкурсных работ журналистов и блогеров дают полное представление о том, как идет процесс "цифровизации" российских регионов, куда и зачем мы движемся. Также признателен всем, кто смог продемонстрировать высокий творческий потенциал в жестких рамках заданных форматов".
Итоги федерального этапа конкурса будут подведены 18 июня 2019 года в Москве. Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson.
Официальный хештег конкурса #eFuture, сайт конкурса www.smi.rt.ru.