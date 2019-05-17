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"Игра престолов" стала главным хитом "Интерактивного ТВ" от "Ростелекома" во время майских праздников

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В майские праздники самарские пользователи "Интерактивного ТВ" "Ростелекома" заказали около трех тысяч кинофильмов в "Видеопрокате". Это на треть больше, чем в среднем за десять дней любого месяца.

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала "Ростелекома" − директор по работе с массовым сегментом:

"Домашние просмотры фильмов с родными и близкими дарят теплые эмоции и живое общение. Мы стараемся максимально разнообразить контент "Видеопроката", чтобы у телевизора было интересно всей семье. Особенно часто к сервису обращаются в каникулы и праздники. Повышенный интерес у зрителей вызывают кинопремьеры, которые можно заказать практически сразу после выхода в кинотеатрах и задолго до трансляции на телеэкранах".

Наибольшей популярностью у жителей региона пользовался сериал "Игра престолов". Серии нового восьмого сезона набрали почти полторы тысячи просмотров. В общей сложности разные эпизоды культовой саги зрители "Интерактивного ТВ" заказывали около четырех тысяч раз.

Самыми востребованными художественными фильмами стали российская военная драма "Спасти Ленинград", испанская приключенческая лента "Затерянные во льдах" и американский фантастический боевик "Росомаха: Бессмертный". Картины абоненты предпочли смотреть в формате HD.

Юные зрители в длинные выходные выбирали мультипликационные сериалы "Буренка Даша", "Щенячий патруль" и "Приключения Ам Няма".

Сервис "Видеопрокат" доступен абонентам в меню ТВ-приставки. Любимый фильм можно приобрести в постоянное пользование либо взять в аренду на 48 часов. При помощи функции "Управление просмотром" кино можно ставить на паузу и пересматривать полюбившиеся моменты.

Подробную информацию об "Интерактивном ТВ" можно получить в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома", по бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте samara.rt.ru.

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Новости

Назад. 17 мая 2019
"Игра престолов" стала главным хитом "Интерактивного ТВ" от "Ростелекома" во время майских праздников
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