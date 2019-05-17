16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Балтика" запустила в производство напиток нового поколения

Читали 10

Пивоваренная компания "Балтика" запустила производство нового натурального напитка Barley Bros, который не имеет аналогов в мире! С мая в торговых точках по всей стране будут представлены два освежающих вкуса: лимон и марокканская мята, яблоко и зеленый чай.

Здоровый образ жизни стал неотъемлемой частью каждого из нас. Многие стремятся сократить потребление вредных продуктов и при этом ищут новые необычные альтернативы с более натуральным составом, которые способны подарить яркие ощущения.

Разработанный в научно-исследовательской лаборатории Carlsberg в Дании, напиток меняет представление о безалкогольных напитках. Уникальная запатентованная технология подразумевает процесс варки на пивоварне с добавлением ячменя, фруктовых соков и натуральных экстрактов.

Его главный секрет — натуральность, отсутствие добавленных сахаров, подсластителей и консервантов. Его основа — отборный ячмень в сочетании с изысканными вкусами: лимон и марокканская мята, яблоко и зелёный чай.

Отличительной особенностью является легкая воздушная пенка в сочетании с игристой текстурой напитка. Рекомендуется подача в охлаждённом виде при температуре от 4 до 6 градусов.

Barley Bros будет представлен в стеклянной бутылке объёмом 440 мл.

Екатерина Потокина, старший директор по развитию лицензионных, слабоалкогольных и безалкогольных брендов пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group:

"Развитие безалкогольной категории напитков является одним из ключевых приоритетов стратегии Carlsberg Group "ПАРУСА"22". В рамках этого направления "Балтика" расширяет ассортимент и начинает производство нового безалкогольного бренда. Barley Bros — безалкогольный напиток для тех, кто смотрит в сторону более здорового образа жизни, но при этом не готов жертвовать полнотой вкуса. Премиальный дизайн, уникальная линейка вкусов и только натуральные ингредиенты в составе, помогут Barley Bros изменить представление потребителей о категории и стать бестселлером этого сезона".

Версия для печати

Новости

Назад. 17 мая 2019
"Балтика" запустила в производство напиток нового поколения
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Самолет рейса "Ларнака-Самара" экстренно сел в Краснодаре
Пьяный мотоциклист устроил ДТП в Хворостянском районе
На озере в Дубовом Умете 12-летнего рыбака едва не убило током

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

На озере в Дубовом Умете 12-летнего рыбака едва не убило током

Как сообщают очевидцы, пострадал Ренат Г. 2007 года рождения. Ребенок получил сильнейший удар током от высоковольтного провода. Сейчас за его жизнь борются в реанимационном отделении ожогового центра больницы им. Пирогова.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она