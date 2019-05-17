"Балтика" запустила в производство напиток нового поколения

17.05.2019 10:45 Читали 10

Пивоваренная компания "Балтика" запустила производство нового натурального напитка Barley Bros, который не имеет аналогов в мире! С мая в торговых точках по всей стране будут представлены два освежающих вкуса: лимон и марокканская мята, яблоко и зеленый чай.

Здоровый образ жизни стал неотъемлемой частью каждого из нас. Многие стремятся сократить потребление вредных продуктов и при этом ищут новые необычные альтернативы с более натуральным составом, которые способны подарить яркие ощущения.

Разработанный в научно-исследовательской лаборатории Carlsberg в Дании, напиток меняет представление о безалкогольных напитках. Уникальная запатентованная технология подразумевает процесс варки на пивоварне с добавлением ячменя, фруктовых соков и натуральных экстрактов.

Его главный секрет — натуральность, отсутствие добавленных сахаров, подсластителей и консервантов. Его основа — отборный ячмень в сочетании с изысканными вкусами: лимон и марокканская мята, яблоко и зелёный чай.

Отличительной особенностью является легкая воздушная пенка в сочетании с игристой текстурой напитка. Рекомендуется подача в охлаждённом виде при температуре от 4 до 6 градусов.

Barley Bros будет представлен в стеклянной бутылке объёмом 440 мл.

Екатерина Потокина, старший директор по развитию лицензионных, слабоалкогольных и безалкогольных брендов пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group:

"Развитие безалкогольной категории напитков является одним из ключевых приоритетов стратегии Carlsberg Group "ПАРУСА"22". В рамках этого направления "Балтика" расширяет ассортимент и начинает производство нового безалкогольного бренда. Barley Bros — безалкогольный напиток для тех, кто смотрит в сторону более здорового образа жизни, но при этом не готов жертвовать полнотой вкуса. Премиальный дизайн, уникальная линейка вкусов и только натуральные ингредиенты в составе, помогут Barley Bros изменить представление потребителей о категории и стать бестселлером этого сезона".