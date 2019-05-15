Вылетевший из Сургута Boeing вынужденно вернулся в аэропорт вылета

15.05.2019 13:38 Читали 29

Пассажирский Boeing авиакомпании UTair рейса Сургут — Самара вынужденно вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета.

Самолет благополучно приземлился в 00:16 по местному времени (22:16 мск). Об этом "360" сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее представитель авиакомпании UTair рассказал "360", что Boeing возвращается по техническим причинам.

"Вырабатывает топливо и готовится к штатной посадке", — сообщил собеседник "360".

Представитель авиакомпании также отметил, что пассажиров ждет замена борта.

Какие именно технические причины вынудили Boeing вернуться в аэропорт вылета в UTair не уточнили. Также не сообщалась информация о числе пассажиров, находившихся в воздушном судне.