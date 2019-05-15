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В Чапаевске погибла 12-летняя девочка, отравившаяся газом

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В Чапаевске от отравления газом погибла 12-летняя девочка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе СВГК.

Напомним, что, по предварительным данным оперативных структур, вечером в пятницу, 10 мая, в квартире на ул. Котовского в п. Нагорный в Чапаевске получили отравление газом мужчина, женщина и 12-летняя девочка.

По данным СВГК, в тот же день в 21:50 по вызову в квартиру прибыли работники аварийной службы компании. Они обнаружили на месте ЧП явные признаки нарушения правил эксплуатации газового оборудования: дымоотводящий рукав был вставлен в вентканал и отсоединен от патрубка, рукав от принудительной вытяжки вставлен в дымоход.

"Выжившие взрослые в состоянии тяжелой степени отравления госпитализированы в городскую больницу. Аварийной бригадой газовый водонагреватель в квартире отключен. В обстоятельствах дела разбирается Следственный комитет", — рассказали в СВГК.

Также напомним, что второй случай отравления газом произошел вскоре на ул. Гайдара в том же поселке Чапаевска. Там от отравления газом пострадали четверо мужчин.

"Поздним вечером того же дня в единую диспетчерскую службу поступил сигнал с ул. Гайдара. В состоянии отравления разной степени тяжести здесь были госпитализированы четыре человека, — сообщили в компании. — Учитывая угрозу здоровью и жизни людей подъезд на 15 квартир был отключен от газоснабжения аварийной службой горгаза. Последующее обследование системы дымоудаления и вентиляции в названном подъезде показало, что дымоход был засорен".

Предотвратить ЧП могла бы своевременная очистка дымохода специализированной службой по договору с коммунальной компанией, считают в СВГК.

Обстоятельства отравлений газом продолжают исследовать специалисты. "Окончательные выводы еще впереди, однако уже сегодня можно говорить о наличии признаков нарушения правил безопасности пользования газом в быту", — сообщили в пресс-службе компании.

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Назад. 15 мая 2019 Вперед.
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