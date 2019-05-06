В офисах Промсвязьбанка можно получить Георгиевскую ленточку

06.05.2019 16:30 Читали 16

Промсвязьбанк присоединился к акции "Георгиевская ленточка". С 6 по 12 мая при совершении любой операции в офисах ПСБ клиенты могут получить оранжево-черную ленту.

Международная акция "Георгиевская ленточка" проходит с 2005 года. В преддверии 9 мая праздничную символику бесплатно раздают во всех регионах России. В прошлом году волонтеры раздали свыше 20 млн ленточек.

Георгиевская лента как знак отличия была учреждена еще в 1769 году для поощрения храбрости, мужества и верности отечеству. А в советские годы в продолжение традиций была учреждена Гвардейская лента, использовавшаяся при оформлении нагрудного знака "Морская гвардия", а также на краснофлотских бескозырках. Сейчас лента является частью "Ордена Святого Георгия" — высшей военной наградой Российской Федерации, которой удостаиваются старшие и высшие офицеры за проведение боевых операций при нападении внешнего противника.

В настоящее время акция "Георгиевская ленточка" проводится более чем в 90 странах мира и во всех регионах России силами тысяч Волонтеров Победы при координации Роспатриотцентра и при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".