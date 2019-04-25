"Балтика-Самара" поделилась передовым опытом безопасной эксплуатации складского автотранспорта

25.04.2019 19:16 Читали 10

Региональный гостехнадзор провел на "Балтике-Самара" семинар-совещание по эксплуатации и соблюдению современных норм охраны труда на вилочных газовых погрузчиках. Эксперты оценили высокий уровень цифровизации и ИТ-решений, внедренных компанией в сфере организации безопасности и охраны труда.

В совещании на "Балтике-Самара" приняли участие 20 сотрудников государственной инспекции гостехнадзора по Самарской области. Инспекторов интересовал опыт компании "Балтика" в обслуживании техники, обеспечении учета эффективности работы погрузчиков, соблюдении норм охраны труда и безопасности.

По данным инспекторов, пивоваренный завод "Балтика-Самара" эксплуатирует самый большой парк вилочных газовых погрузчиков в регионе. В распоряжении службы складкой логистики — 55 единиц техники. При этом склад предприятия демонстрирует высокую управляемость, минимальный уровень травматизма и эффективную систему предотвращения происшествий.

Безопасности движения на складе способствуют разделение транспортных и пешеходных потоков, система "синего луча" (лазерное предупреждение о появлении погрузчика), сферические зеркала, звуковые сигналы.

Кроме того, безопасность поддерживают и новейшие ИТ-технологии. Цифровизация охватывает практически все процессы эксплуатации машин. К примеру, в компании внедрена программа "Техновизор-Склад" и система электронно-механического ограничения скорости Speed-Limitr CR SL1115 производства компании IMPCO, которые позволяет отслеживать параметры движения, включая скоростной режим, резкие маневры и столкновения, время эксплуатации и простоя, холостой ход и прочие данные.

Программное обеспечение позволяет снижать издержки логистических операций (к примеру, исключить простой с заведенным двигателем, просчитывать оптимальный маршрут), а также снижать риски опасных ситуаций. К примеру, система блокирует погрузчик при превышении скорости или резком маневре, которые могут привести к травме сотрудника и бою продукции.

"Мы не просто технически обеспечиваем безопасность эксплуатации машин, а развиваем культуру безопасного поведения среди сотрудников, следуя международным нормам охраны труда, — отмечает руководитель транспортной логистики дивизиона "Урал-Поволжье" Альберт Шахбанов. — Программа устойчивого развития компании ставит цель достижения нулевого уровня травматизма среди работников, партнеров и гостей компании к 2030 году. Этого показателя невозможно достичь без вовлеченности персонала. Поэтому мы не только обеспечиваем идеальное техническое состояние автотранспорта и внедряем ИТ-решения, нацеленные на повышение безопасности движения, но и развиваем поведенческие аудиты, программы мотивации, расследуем случаи микротравм и предпосылок к возникновению происшествий, чтобы не допустить травм и аварий".

"Приятно отметить прогрессивный опыт компании "Балтика" в обеспечении безопасности работы парка автопогрузчиков, а также комплексный и системный подход компании к вопросу охраны труда. Компания постоянно развивается, модернизирует и совершенствует собственные стандарты, что обеспечивает ей лидерство в сфере безопасности: системы предотвращения травматизма здесь выстроены на самом высоком качественном уровне. Полезно было увидеть, как внедряются современные ИТ-решения, какой экономический эффект они приносят", — поделился своей оценкой посещения завода руководитель государственной инспекции гостехнадзора Самарской области Сергей Акимов.