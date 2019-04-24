Корпоративные волонтеры собрали более 350 мешков мусора на территории возле "Самара-Арены"

Первая крупная эко-акция Самарского представительства НСКВ началась с торжественного вручения свидетельств новым участникам Совета - в него вошли Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", Самарский филиал ООО "Северный Альянс" и Региональная общественная организация "Экологический контроль Самарской области". Последний из названных новичков сумел сразу же проявить себя и победить в экологической игре, набрав рекордное количество баллов, начисляемых за каждый собранный мешок с определенным типом отходов. Выше всего оценивался пластик, который разлагается в природе сотни лет. Такой "десятибалльный" мусор будет отправлен на переработку для вторичного использования. Команда "Экологический контроль" отличилась в сборе негабаритного мусора, убрав со своего участка не только 15 мешков пластика, но и фрагменты шлагбаума, дорожных знаков и другие остатки прошлогодней стройки.
Второе место по числу баллов заняла команда Самарского технического университета. Студенты не только приняли участие в уборке, но и выступили волонтерами-кураторами, организуя работу групп на разных участках. А "бронза" досталась компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России - именно эта компания курирует работу НСКВ в девяти из пятнадцати действующих представительств Совета, в том числе в Самарской области. Вместе с сотрудниками "Филип Моррис Интернэшнл" на субботник вышли их бизнес-партнеры из ООО "Смарт-Маркетинг" и АО "ТК "Мегаполис". Всего же акция собрала более 250 участников из 13 компаний и организаций. В их числе - команды Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области, информационного портала "Волга Ньюс", компаний Danone, Coca-Cola HBC Россия, "Балтика", агентства коммуникаций "ПРАТОН", МБУ г.о. Самара "Самарский дом молодежи". Каждая компания не только пригласила для участия своих сотрудников, но и внесла вклад в организацию акции, объединяя свои ресурсы для общего дела. Помощь в организации субботника оказали компания "Нестле" и представители "Русфонда".
"Предприятия нашего региона имеют огромные человеческие и финансовые ресурсы. Очень важно, что они добровольно предоставляют эти ресурсы для реализации социальных проектов. Волонтерское движение помогает объединять усилия всех, кто хочет видеть Самарскую область красивой и процветающей, и сегодня мы увидели прекрасный пример такого единодушия", - отметила исполняющая обязанности заместителя министра - руководителя департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Юлия Николаева.
После субботника волонтеры смогли подкрепиться кашей из полевой кухни и посетить с экскурсией стадион "Самара Арена". А на тренировочном поле прошел мастер-класс от футбольного клуба "Крылья Советов".
"Старт оказался успешным: мы помогли подготовить территорию вокруг главного стадиона Самары к новому футбольному сезону. А главное, что участники акции, сотрудники разных компаний почувствовали, как здорово вместе делать добрые дела. Уверена, что их энергия позволит провести множество новых акций, а пример окажется заразительным - и число волонтеров в Самарской области будет расти с каждым проектом!" - подводит итог Анна Бушлякова, председатель регионального представительства НСКВ, управляющий по корпоративным вопросам региона компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России.
Всего корпоративные волонтеры собрали 350 мешков мусора, а также негабаритный мусор общим весом более 3,5 тонны. Помощь в предоставлении инвентаря оказало муниципальное предприятие г.о. Самара "Спецремстройзеленхоз", вывоз мусора организовал департамент городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара.
НСКВ был создан в декабре 2014 года. За время своей работы он объединил свыше 120 отечественных и международных компаний. В 2018 году в рамках Года добровольца и волонтера специальным оргкомитетом правительства РФ под председательством руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко за НСКВ была закреплена задача по развитию добровольчества в корпоративном секторе, в том числе путем организации работы региональных НСКВ. Организация успешно работает в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Пермском крае, Свердловской, Иркутской, Ростовской, Кемеровской, Новосибирских областях и других регионах. Более подробно узнать о Национальном совете корпоративного волонтерства можно по ссылке http://nccv.ru.
НСКВ планирует привлечь в Самаре как можно больше сторонников идеи развития корпоративного волонтерства. В актив регионального представительства Совета уже вошли такие компании и организации, как самарское региональное отделение Поволжского филиала ПАО "МегаФон", ООО "Пивоваренная компания "Балтика", филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре, агентство коммуникаций "ПРАТОН", ПАО "Т Плюс", самарский филиал Coca-ColaHBC, самарский филиал аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, "Данон Россия", информационный портал "Волга Ньюс", СамГТУ.