В Самаре открылась речная переправа в Ширяево

19.04.2019 11:47 Читали 58

В пятницу, 19 апреля, в регионе открыли навигацию по маршруту Самара — Ширяево. Об этом сообщили в "Самарском речном пассажирском предприятии".

Первый рейс из Самары будет отправляться в 8:30, затем в 9:30 — от поляны имени Фрунзе. В Ширяево "Восход" будет прибывать в 11:00. Обратный рейс ежедневно будет отходить в 16:00. В 17:15 пригородный катер уже будет на поляне имени Фрунзе, а в 18:00 — в Самаре.

— Вместе с навигацией Самара — Ширяево открылась речная переправа по маршрутам Самара — Шелехметь и Самара — Гаврилова Поляна, — рассказали в "СРПП".

Также 19 апреля изменится расписание теплоходов, следующих в Рождествено и к пристани Проран. Детальное расписание вы можете узнать на сайте предприятия.