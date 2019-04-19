В Самаре открылась речная переправа в Ширяево

Первый рейс из Самары будет отправляться в 8:30, затем в 9:30 — от поляны имени Фрунзе. В Ширяево "Восход" будет прибывать в 11:00. Обратный рейс ежедневно будет отходить в 16:00. В 17:15 пригородный катер уже будет на поляне имени Фрунзе, а в 18:00 — в Самаре.
— Вместе с навигацией Самара — Ширяево открылась речная переправа по маршрутам Самара — Шелехметь и Самара — Гаврилова Поляна, — рассказали в "СРПП".
Также 19 апреля изменится расписание теплоходов, следующих в Рождествено и к пристани Проран. Детальное расписание вы можете узнать на сайте предприятия.