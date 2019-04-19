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"Крылья Советов" до сих пор не рассчитались по зарплате с Андреем Тихоновым

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Руководство самарского футбольного клуба "Крылья Советов" до сих пор не выходило на контакт с бывшим главным тренером Андреем Тихоновым по поводу выплаты долгов по зарплате за три месяца после увольнения специалиста, сообщил tass.ru по телефону Тихонов.

Наставник был отправлен в отставку 5 октября прошлого года. Согласно соглашению о расторжении трудового договора, клуб должен был выплатить зарплату за три оставшихся месяца по контракту Тихонова, однако руководство этого не сделало. После этого Тихонов подал иск в палату по разрешению споров РФС. В марте РФС обязал "Крылья" выплатить Тихонову долги, а также проценты за задержку оплаты задолженности.

"Со мной до сих пор никто из клуба не связывался по поводу выплаты долгов, - сказал Тихонов. - Если бы я хотел навредить клубу, я бы еще в декабре подал иск, но у нас были доверительные отношения с руководством, и я этого делать не стал. В клубе меня просили подождать, я ждал, ждал и вот до сих пор жду, при этом в клубе стабильно выплачивают зарплаты, но почему-то не рассчитываются с долгами. Никаких даже устных договоренностей не было, если бы мне позвонили и объяснили ситуацию, я бы вошел в положение, но со мной на связь никто не выходил, поэтому приходится разбираться вот таким серьезным способом (обращаться в палату РФС по разрешению споров)".

Директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов заявил изданию, что клуб рассчитается с Тихоновым, как только появятся для этого деньги.

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Назад. 19 апреля 2019 Вперед.
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"Крылья Советов" до сих пор не рассчитались по зарплате с Андреем Тихоновым
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