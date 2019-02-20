16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Дело о многомиллионных растратах на РКЦ "Прогресс" вернут прокурору

Читали 7

В среду, 20 февраля, в Кировском районном суде Самары прошло заседание по уголовному делу главного инженера завода "Прогресс" Сергея Тюлевина и начальника финансового управления того же предприятия Светланы Кирилиной.

Их обвиняют в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, им предъявили обвинение в злоупотребление полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

На заседании федеральный судья Илья Родомакин зачитал свое постановление о возвращении дела прокурору из-за того, что суд не может самостоятельно устранить обстоятельства, препятствующие вынесению законного приговора.

Напомним, Кирилина и Тюлевин в октябре 2018 г., представ перед судом, не признали вину. По версии предварительного следствия, Кирилин как председатель конкурсной комиссии в сговоре с Кирилиной способствовал покупке у итальянского производителя "Пьетро Карнаки" и монтажу вертикального токарно-фрезерного центра стоимостью более 471 тыс. евро. Цена была завышена. Действовали подсудимые якобы в интересах "Самарской торговой компанией", с руководством которой дружила Кирилина. Также им вменяют то, что без согласия "Роскосмоса", финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", был заключен договор с "Газбанком" на открытие кредитной линии с лимитом 500 млн рублей. Командировка группы сотрудников предприятия во главе с Кирилиной в Милан 16–18 ноября 2014 г. также, по мнению правоохранителей, была незаконно оплачена из средств предприятия.

Всего состоялось восемь заседаний, прежде чем суд осознал невозможность дальнейшего следствия, хотя еще на стадии предварительного слушания защита ходатайствовала о возврате дела. Теперь же адвокаты против инициативы суда. Они считают, что все якобы недоработки следствия являются по сути невозможностью доказать вину их подзащитных. И поэтому требуют завершить разбирательство оправданием их клиентов.

Версия для печати

Новости

Назад. 20 февраля 2019
Дело о многомиллионных растратах на РКЦ "Прогресс" вернут прокурору
Семью с детьми сняли с рейса Самара — Гоа из-за дебоша на борту
"Самара Арена" претендует на звание лучшей новой арены в 2018 году
В Самаре экс-сотрудник ГИБДД брал взятки щебнем и канцтоварами

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Елховском районе в ДТП с фурой погиб водитель легковушки

В субботу, 16 февраля, в Елховском районе в 18:10 на 99 км автодороги "Самара - Ульяновск" водитель МАЗ-5432, в составе полуприцепа Shmits, допустил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с Chevrolet Lacetti. После чего МАЗ по инерции продолжил движение и допустил столкновение со встречным ВАЗ-21114.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самаре уничтожили санкционные сыры из Германии, Италии и Франции

В Самаре на рынке, который расположен на улице Ново-Садовой, нашли санкционные товары. Там торговали сырами производства Германии, Литвы, Италии, Польши, Франции и Финляндии, которые запрещены для ввоза на территорию РФ.

Он и она