Дело о многомиллионных растратах на РКЦ "Прогресс" вернут прокурору

20.02.2019 23:34 Читали 7

В среду, 20 февраля, в Кировском районном суде Самары прошло заседание по уголовному делу главного инженера завода "Прогресс" Сергея Тюлевина и начальника финансового управления того же предприятия Светланы Кирилиной.

Их обвиняют в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, им предъявили обвинение в злоупотребление полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

На заседании федеральный судья Илья Родомакин зачитал свое постановление о возвращении дела прокурору из-за того, что суд не может самостоятельно устранить обстоятельства, препятствующие вынесению законного приговора.

Напомним, Кирилина и Тюлевин в октябре 2018 г., представ перед судом, не признали вину. По версии предварительного следствия, Кирилин как председатель конкурсной комиссии в сговоре с Кирилиной способствовал покупке у итальянского производителя "Пьетро Карнаки" и монтажу вертикального токарно-фрезерного центра стоимостью более 471 тыс. евро. Цена была завышена. Действовали подсудимые якобы в интересах "Самарской торговой компанией", с руководством которой дружила Кирилина. Также им вменяют то, что без согласия "Роскосмоса", финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", был заключен договор с "Газбанком" на открытие кредитной линии с лимитом 500 млн рублей. Командировка группы сотрудников предприятия во главе с Кирилиной в Милан 16–18 ноября 2014 г. также, по мнению правоохранителей, была незаконно оплачена из средств предприятия.

Всего состоялось восемь заседаний, прежде чем суд осознал невозможность дальнейшего следствия, хотя еще на стадии предварительного слушания защита ходатайствовала о возврате дела. Теперь же адвокаты против инициативы суда. Они считают, что все якобы недоработки следствия являются по сути невозможностью доказать вину их подзащитных. И поэтому требуют завершить разбирательство оправданием их клиентов.