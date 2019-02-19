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Сочный грейпфрут придаст новинке особый характер

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В гипермаркетах и супермаркетах Самарской области и Поволжья появится новый сорт — нефильтрованное безалкогольное пиво "Балтика 0" с натуральным соком грейпфрута.

По мнению экспертов, грейпфрутовый сок удачно дополняет традиционные хмелевые нотки, благодаря чему он прекрасно подходит для утоления жажды.

Стильная алюминиевая банка объемом 0,33 л с изображением сочного грейпфрута выгодно выделяет сорт на полке и подчеркивает особый характер новинки.

Первая партия продукта поступила в продажу в октябре 2018 года.

Виталий Заика, вице-президент по маркетингу пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group:

"Сегмент безалкогольного пива за 2018 года вырос на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Вместе с ростом потребления мы наблюдаем и развитие вкусовых предпочтений аудитории, которая хочет пробовать безалкогольные новинки и иметь широкий выбор сортов. И нам есть что предложить. Уверены, что новая "Балтика 0 Грейпфрут" позволит укрепить лидерские позиции бренда и порадует любителей безалкогольного пива своим освежающим вкусом".

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Новости

Назад. 19 февраля 2019
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