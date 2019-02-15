Еще один бывший топ-менеджер РКЦ "Прогресс" стал фигурантом уголовного дела

15.02.2019 13:04 Читали 9

Бывший первый заместитель генерального директора АО РКЦ "Прогресс" по экономике и финансам Константин Наумов задержан по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе Самарского районного суда, куда от регионального УФСБ поступило заявление об аресте Наумова на два месяца - до 13 апреля 2019 года.

Фабула дела пока не раскрывается. В пресс-службе УФСБ по Самарской области информацию не комментируют.

На данный момент известно, что Константин Наумов был задержан 13 февраля, а также то, что дома у него был произведен обыск.

Напомним, в настоящее время фигурантами уголовных дел уже являются несколько бывших топ-менеджеров РКЦ "Прогресс", включая экс-гендиректора предприятия Александра Кирилина.

Так, в 2016 г. фигурантами уголовного дела стали дочь главы РКЦ "Прогресс" - начальник финансового управления завода Светлана Кирилина, а также главный инженер Сергей Тюлевин.

По версии следствия, они включили в перечень оборудования по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы АО "РКЦ "Прогресс" для обеспечения серийного изготовления ракеты-носителя "Союз-2" не предусмотренное проектом оборудование по завышенной стоимости. Хотя у предприятия была возможность самостоятельно купить оборудование у завода-изготовителя.

В результате бюджету РФ в лице Государственной корпорации "Роскосмос" был причинен убыток около 532 млн рублей.

По ходатайству следствия Светлана Кирилина и Сергей Тюлевин временно отстранены от занимаемых должностей. В настоящее время это уголовное дело рассматривается Кировским районным судом.

Осенью 2017 г. стало известно о возбуждении еще двух уголовных дел по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). Речь в них шла об ущербе на сумму более 400 млн руб., нанесенном "Прогрессу" при закупке работ и оборудования для реконструкции и технического перевооружения одного из корпусов завода. События, легшие в основу этого дела, датируются 2010-2015 годами.

Кроме того, в феврале 2018 г. было возбуждено уголовное дело в отношении экс-гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина - также по факту злоупотребления полномочиями.

По версии следствия, с ноября 2012 г. по декабрь 2016 г. Александр Кирилин заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости. РКЦ "Прогресс" перевел "Союзобщемашимпорту" 11,78 млн евро, а для выполнения обязательств по договору эта компания затратила лишь 9,79 млн евро.

Таким образом, общество получило прибыль в размере более 2 млн евро, "которая могла остаться в собственности АО "РКЦ "Прогресс" в случае самостоятельной закупки пресса без участия посредника".

На суде Александр Кирилин заявил, что заключение договора и его сумма были согласованы с Роскосмосом.

Расследование этих уголовных дел продолжается.