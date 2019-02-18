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В Самаре задержан подозреваемый в краже драгоценностей и денег у местной жительницы

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В полицию Самары с заявлением о краже золотых изделий и денежных средств обратилась 50-летняя жительница областного центра.

Женщина рассказала, что накануне поздно ночью она возвращалась домой, остановив попутный автомобиль. Уже дома она обнаружила, что с шеи пропала цепочка, а в сумке отсутствуют денежные средства.

В ходе опроса заявительницы правоохранители выяснили, что женщина во время поездки уснула и проснулась от того, что водитель машины стучал ее по плечу и трогал за шею. Также она обратила внимание, что ее рюкзак лежал возле ног и был открыт, хотя до этого она оставляла его на коленях и замок закрывала.

Сотрудники полиции выяснили у потерпевшей приметы похищенных ценностей и водителя. Полицейские проверили места возможного сбыта краденного, в одном из ломбардов сотрудники уголовного розыска обнаружили кулон, схожий по описанию с похищенным. Узнав у работников ломбарда данные о мужчине, который принес драгоценность для продажи, правоохранители вышли на след предполагаемого злоумышленника.

Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел по месту проживания. Золотая цепочка обнаружена полицейскими в квартире подозреваемого. В ходе опроса мужчина пояснил следователям, что по пути его пассажирка уснула, при этом пока она спала, ее сумка упала на пол и из нее выпал кошелек с деньгами. Когда они подъехали к дому, он решил похитить денежные средства. Далее водитель стал будить женщину и в этот момент увидел у нее на шее золотую цепочку с кулоном. По словам задержанного, он расстегнул замок цепочки и похитил драгоценность.

Следователями отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Свою вину обвиняемый признал полностью. В настоящее время часть похищенного — золотая цепочка, возвращена законной владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

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Назад. 18 февраля 2019
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