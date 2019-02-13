Владимир Путин одобрил идею самарских строителей

Говоря о ближайших планах в строительной сфере, президент России отметил, что, с одной стороны, нужно довести строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, а с другой - учесть ограничения, связанные с переходом на новую систему финансирования: "Здесь нужно решить двуединую задачу: с одной стороны - стимулировать развитие и строительство, а с другой стороны - перейти на современные, цивилизованные способы организации работы".
Владимир Кошелев, говоря о программе "Стимул", которую успешно используют региональные застройщики, работающие в сегменте доступного жилья, обратился к главе государства с просьбой решить вопрос наполнения этой программы дополнительным финансированием. По его словам, эффект, который она дает с точки зрения как развития территории, так и повышения качества жизни людей, очевиден.
Владимир Кошелев предложил также расширить список социальных объектов, которые строятся в рамках программы государственной поддержки при создании инфраструктуры, приведя самарский пример комплексного развития территорий: "Мы активно растем, социалка нас все время догоняет, ее сегодня не хватает. В частности, есть дефицит музыкальных школ, зданий для бесплатных секций и кружков".
Президент подчеркнул, что сегодня это задача регионов, однако обещал подумать, как это дополнительно поддержать.
Владимир Кошелев, председатель совета директоров Корпорации "КОШЕЛЕВ":
- Владимир Владимирович одобрил нашу инициативу о дополнительной поддержке строительства социальных объектов при комплексном развитии территорий. Социальная инфраструктура - это новые школы, современные детские сады, развитая дорожная сеть. Суть нашего предложения - существенно расширить перечень социальных объектов, чтобы, помимо школ и детских садов, в программу вошли объекты спорта и культуры. Одним словом, все то, что нужно сегодня современному человеку. Ведь жилье - давно уже не просто место для ночлега, а в первую очередь живая среда обитания.