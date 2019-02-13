Владимир Путин одобрил идею самарских строителей

13.02.2019 20:14 Читали 10

В ходе рабочей поездки в Татарстан Владимир Путин встретился с активными представителями общественности в рамках обсуждения национального проекта "Жилье и городская среда". Встреча прошла в центре культуры и спорта "Московский" в Казани накануне проведения расширенного заседания Президиума Госсовета РФ. Председатель совета директоров Корпорации "КОШЕЛЕВ" Владимир Кошелев в ходе встречи внес предложение о дополнительных мерах государственной поддержки строительства социальной инфраструктуры в новых микрорайонах российских городов.

Говоря о ближайших планах в строительной сфере, президент России отметил, что, с одной стороны, нужно довести строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, а с другой - учесть ограничения, связанные с переходом на новую систему финансирования: "Здесь нужно решить двуединую задачу: с одной стороны - стимулировать развитие и строительство, а с другой стороны - перейти на современные, цивилизованные способы организации работы".

Владимир Кошелев, говоря о программе "Стимул", которую успешно используют региональные застройщики, работающие в сегменте доступного жилья, обратился к главе государства с просьбой решить вопрос наполнения этой программы дополнительным финансированием. По его словам, эффект, который она дает с точки зрения как развития территории, так и повышения качества жизни людей, очевиден.

Владимир Кошелев предложил также расширить список социальных объектов, которые строятся в рамках программы государственной поддержки при создании инфраструктуры, приведя самарский пример комплексного развития территорий: "Мы активно растем, социалка нас все время догоняет, ее сегодня не хватает. В частности, есть дефицит музыкальных школ, зданий для бесплатных секций и кружков".

Президент подчеркнул, что сегодня это задача регионов, однако обещал подумать, как это дополнительно поддержать.

Владимир Кошелев, председатель совета директоров Корпорации "КОШЕЛЕВ":

- Владимир Владимирович одобрил нашу инициативу о дополнительной поддержке строительства социальных объектов при комплексном развитии территорий. Социальная инфраструктура - это новые школы, современные детские сады, развитая дорожная сеть. Суть нашего предложения - существенно расширить перечень социальных объектов, чтобы, помимо школ и детских садов, в программу вошли объекты спорта и культуры. Одним словом, все то, что нужно сегодня современному человеку. Ведь жилье - давно уже не просто место для ночлега, а в первую очередь живая среда обитания.

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