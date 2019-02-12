Самарские журналисты познакомились с цифровыми возможностями села

12.02.2019 16:22 Читали 46

"Ростелеком" совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области провел в Большечерниговском районе губернии пресс-тур "Цифровая экономика для сельчан". Представители средств массовой информации посетили офис врачей общей практики, пообщались с учениками и преподавателями образовательного центра села Августовка и протестировали работу точки беспроводного доступа в Сеть, построенной по проекту УЦН в поселке Пекилянка.

Врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин рассказал журналистам о том, что делается для обеспечения жителей губернии высокоскоростным доступом в интернет: "Основное внимание мы планируем уделить программе "Информационная инфраструктура". Она подразумевает подключение к скоростному интернету объектов социальной сферы и государственных учреждений. Надеемся, что при помощи компании "Ростелеком" и правительства области необходимые коммуникации в 2019-2020 годах будут построены".

В офисе врачей общей практики журналисты увидели, как доктор записывает пациента на прием в самарскую больницу через электронную регистратуру.

Врач общей практики Наталья Беседина: "С появлением интернета работать стало удобнее. Мы можем оперативно получать данные о наличии нужных медикаментов на сайте ближайшей аптеки. Можем запрашивать по электронной почте результаты лабораторных исследований. А при помощи больничного портала легко записывать пациентов на консультацию в областную поликлинику на нужные дату и время".

В Большечерниговском районе "Ростелеком" подключил к интернету пять лечебно-профилактических учреждений. Скорость передачи данных в больницах поселков Глушицкий, Петровский и Восточный, а также сел Августовка и Украинка - 10 Мбит/с.

В образовательном центре Августовки представители СМИ посетили компьютерный класс и оценили возможности Wi-Fi-точек. Гости узнали, что в низовые метели школьный автобус не выходит в рейс, а ребята из соседних сел учатся дома и поддерживают связь с педагогами онлайн.

В поселке Пекилянка заработала точка беспроводного коллективного доступа в интернет. Журналисты протестировали скорость передачи данных - она превысила 20 Мбит/с.

Заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" - технический директор Петр Могилевский: "В рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства на территории района компания построила 120 км волоконно-оптических линий связи. Возможность пользоваться бесплатным беспроводным интернетом получили более чем 3,5 тысячи жителей".