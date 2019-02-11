"Ростелеком" организовал канал связи для записи детей в школы Самары

11.02.2019 17:25 Читали 43

"Ростелеком" предоставил министерству образования и науки Самарской области канал связи для устойчивой работы электронной системы приема заявлений в первые классы. Запись доступна на электронном ресурсе http://es.asurso.ru.

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Запись в первые классы лицеев и гимназий Самары и Тольятти началась в декабре прошлого года. Родители смогли подать заявления в 17 учебных заведений, среди которых Самарский лицей информационных технологий, гимназия "Перспектива", лицей "Созвездие", Вальдорфская школа. С 30 января заявления начали принимать и в других школах.

"Мы принимаем заявления в первые классы через Интернет уже пять лет. Родители активно пользуются электронными услугами. Подать документы можно независимо от времени суток или выходных дней с помощью любого компьютера, планшета или смартфона с доступом в Сеть. А технические возможности "Ростелекома" обеспечивают надежность системы", - говорит Константин Льольин, руководитель управления комплексной безопасности и цифровизации образования министерства образования и науки Самарской области.

Компания успешно сотрудничает с министерством образования и науки Самарской области. Результатом совместной работы стало создание региональной образовательной сети связи государственных и муниципальных образовательных организаций, а также единой информационной системы учета детей. Специалисты "Ростелекома" обеспечивают видеонаблюдение на ЕГЭ, работу автоматизированной системы управления ресурсами системы образования, реализуют масштабные проекты по созданию цифрового образовательного пространства.