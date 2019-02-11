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"Балтика" использует инновации для повышения качества клиентского сервиса

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Пивоваренная компания "Балтика" успешно внедрила передовой среди FMCG-компаний проект по GPS-мониторингу качества доставки продукции и маршрутизатор движения транспорта в виде мобильного приложения. Эти инновации в области цифровизации бизнеса направлены на повышение качества клиентского сервиса компании.

Система GPS-мониторинга позволяет достоверно отследить время доставки заказа в магазины, выявить факты простоя транспорта. Таким образом "Балтика" получила эффективный инструмент оценки качества доставки продукции и возможность отслеживать статус доставки в режиме реального времени, что повышает уровень клиентского сервиса. Он определяется выполнением объемов заказов, корректностью документационного сопровождения и сроков исполнения заказов. GPS-мониторинг делает прозрачной одну из составляющих бизнес-процесса - своевременность доставки продукции. Благодаря этой инновации "Балтика" получила единый и прозрачный инструмент оценки качества доставки продукции в магазины канала традиционной торговли и возможность отслеживать статус доставки в режиме онлайн. Дистрибьюторы, в свою очередь, получили бесплатный современный способ оценки качества оказываемых услуг, эффективности использования транспортного парка. Сейчас более 90% заказов, выполняемых дистрибьюторами, доставляются с GPS-подтверждением и 99% из них - вовремя.

Маршрутизатор в виде мобильного приложения разработан для повышения качества и снижения стоимости доставки продукции собственным и привлеченным транспортом, а также для обеспечения безопасности движения. Он позволяет водителям выбирать оптимальный безопасный маршрут по заданным торговым точкам, зафиксировать время прибытия и ожидания выгрузки у клиентов, не выбиваться из графика доставки, всегда иметь возможность получить координационную поддержку и SMS-информирование о времени прибытия на погрузку. Все это, несомненно, помогает поставщикам продукции и транспортным компаниям оптимизировать временные, топливные, трудовые ресурсы и свою работу.

Еженедельно с производственных площадок и складов "Балтики" в розничные торговые точки осуществляется порядка 2000 рейсов, из которых около 550 - при поддержке мобильного маршрутизатора.

Тестирование этого диджитал-инструмента в компании в целом и на заводе "Балтика-Самара" началось в конце 2017 года, через год удалось внедрить его повсеместно. Востребованность мобильного приложения привела к тому, что в 2019 году "Балтика" планирует расширить возможности программы.

Андрей Назаров, вице-президент по логистике, планированию и клиентскому сервису региона Восточная Европа, пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:

- GPS-мониторинг доставки стал еще одним из тех диджитал-инструментов, которые мы используем, чтобы повысить эффективность процессов, связанных с хранением и доставкой нашей продукции. Все это позволяет нам укреплять позиции предпочтительного поставщика и улучшать качество нашего взаимодействия с партнерами.

Дмитрий Смольников, директор дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса "Урал-Поволжье":

- С помощью цифровой трансформации бизнес-процессов, обеспечения полной прозрачности цепочки доставки продукции и своевременного реагирования на требования клиентов "Балтика" повышает доступность своей продукции для конечного потребителя.

В 2019 году "Балтика" планирует развивать начатые проекты и активно вовлекать в сервис GPS-мониторинга сетевых клиентов, с дальнейшим фокусом отслеживания попадания во временное окно. Это позволит компании укрепить свое лидерство в области клиентского сервиса среди производителей алкогольных напитков в России. По результатам исследования Advantage Report® - Потребительские товары, проведенного в апреле-мае 2018 года, "Балтика" заняла 1-е место по критерию "Клиентский сервис".

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