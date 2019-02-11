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После драки в ИК-5 госпитализировано 16 человек

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По словам самарского омбудсмена Ольги Гальцовой, никто из пострадавших не жалуется на сотрудников колонии.

Продолжают появляться новые подробности конфликта в ИК №5, из-за которого в учреждении вспыхнул пожар, а в больнице оказались 16 человек, пишет samara.kp.ru.

Напомним, это случилось в пятницу 8 февраля вечером. На место пожара вызвали МЧС - оказалось, что заключенные подожгли гору матрасов, возможно, чтобы привлечь внимание к драке начальства колонии. Как сегодня после общения с пострадавшими рассказала УПЧ по Самарской области, большинство тех, кто сейчас находится в больнице, - представители хозотряда (те самые "красные", о которых пишут в телеграм-каналах).

- Они находились в своих комнатах, все происходило в темноте, влетели другие осужденные - у них были разные предметы в руках, в том числе и металические, - рассказала Ольга Гальцова.

Скорее всего драка стала следствием конфликта, который завязался чуть раньше из-за выдачи вещей. С ткой просьбой в хозотряд обратился кто-то из "черных" - тех, кто живут по законам мира авторитетов. По данным некоторых неназванных источников, этот зачинщик конфликта может быть сыном тольяттинского авторитета "Пятака". Он по всей видимости обратился к завхозу отряда с какой-то просьбой, был отправлен восвояси в грубой форме и решил отомстить.
Во время конфликта тот самый отказавший авторитетному сидельцу завхоз выпрыгнул из окна и оказался на дереве, так он пытался спасти свою жизнь. Об этом говорит и разбитое окно. Осколки также попали на людей, которые находились внизу. Видимо, беспокоясь за свои жизни, другие заключенные предпочли устроить пожар в одной из комнат, чтобы привлечь руководство колонии. Как конфликт остался незамеченным непонятно, в Самару выехали представители центрального УФСИН, чтобы разобраться во всех деталях произошедшего.

- Все постадавшие сейчас находятся в соматической больнице УФСИН. Им пока нельзя возвращаться к месту заключения. Все получают необходимое лечение, все медикаменты в наличии. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб у них нет, - объяснила Ольга Гальцова. Также по ее словам, беспорядки не были запланированными. Конфликт возник буквально за ужином в этот же день.

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Назад. 11 февраля 2019 Вперед.
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