"Балтика" внесла существенный вклад в развитие экономики России и региона

По итогам года одним из самых быстро растущих на рынке остается сегмент безалкогольного пива. Этот напиток получает все большее признание российских потребителей, что дает основание ожидать дальнейшего увеличения продаж. В сегменте безалкогольного пива "Балтика" занимает более 50%. За 2018 год объем продаж безалкогольных брендов компании вырос на 38%. Продажи бренда "Балтика 0", абсолютного лидера безалкогольного сегмента, выросли на 35%.
Также наблюдалась позитивная динамика на рынке крафтов и специалитетов. Рост объемов продаж брендов компании, относящихся к сегменту крафтов и специалитетов, составил 22%.
"Балтика" сохраняет свое присутствие более чем в 75 странах мира, в 43 из которых является единственным российским экспортером пива. Экспортное направление деятельности компании продолжает демонстрировать стабильную позитивную динамику. За 12 месяцев 2018 года объем экспорта "Балтики" вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общий объем инвестиций компании в развитие бизнеса в 2018 году составил 3,5 млрд рублей. Приоритетными направлениями инвестирования стали устойчивое развитие компании в области экологии и развитие продаж в растущих каналах и сегментах.
Яцек Пастушка, президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа: "В 2018 году "Балтика" добилась высоких результатов, характеризующих лидера отрасли. В соответствии с поставленными планами мы увеличили объемы и выручку от продаж, а также выручку на литр продукции. Это позволило нам инвестировать в развитие сильного портфеля брендов и внести достойный вклад в благополучие общества. 2018 год стал еще одним этапом выстраивания конструктивного диалога бизнеса и власти. На наш взгляд, настало время для комплексного подхода в оценке фактического влияния, оказываемого действующим законодательством на отрасль. Мы готовы предложить свои идеи, направленные на усовершенствование нормативно-правовой базы. Это позволит "Балтики" и другим игрокам пивного рынка успешно развиваться в дальнейшем и приносить пользу обществу".
На протяжении всего 2018 года "Балтика" обеспечивала достойные рабочие места для более 9200 сотрудников по всей стране. Компания вовремя и в полном объеме выплачивала налоги. Общий объем налоговых отчислений в бюджет РФ составил 61,5 млрд рублей.
"Балтика-Самара" — лидер среди пивоваров в регионе по созданию рабочих мест. Количество штатных сотрудников на сегодняшний день составляет 660 человек. Деятельность "Балтики" в Самарской области в свою очередь также вносит существенный вклад в пополнение регионального бюджета. За 2018 год компания выплатила более 7 млрд рублей акцизов. Компания формирует значительную часть налоговых поступлений в бюджет региона.
"Балтика" продолжает инвестировать средства в развитие своего бизнеса в Самаре. В 2018 году объем инвестиций составил 237 млрд рублей. Из них 220 млн были направлены на установку линии для розлива в ПЭТ-кеги. ПЭТ-кеги — современный безопасный вид упаковки, который широко используется во всем мире, в том числе в Европе.
В прошедшем году "Балтика" продолжила реализацию стратегической программы устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего", в частности, продолжила инвестирование в проект "Принеси пользу своему городу", направленный на развитие системы раздельного сбора и переработки отходов. Объем средств, направленных "Балтикой" на благотворительность, вырос более чем на 40% в целом в России.
Итоги социально-экономической деятельности компании за 2018 год показывают, что пивоваренная компания "Балтика" является бесспорным лидером российского рынка и флагманом отраслевой бизнес-среды. Философия компании, оптимальное управление бизнес-процессами, реализуемый комплекс экономических и социальных проектов, внедрение инноваций, инвестиции в развитие бизнеса, высокий уровень вовлеченности сотрудников в процесс — все это обеспечивает твердые лидирующие позиции и стабильное динамичное развитие ведущей пивоваренной компании России.