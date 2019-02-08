"Балтика" внесла существенный вклад в развитие экономики России и региона

08.02.2019 19:01 Читали 5

За отчетный период "Балтика" вновь показала себя лидером пивоваренной отрасли — компании принадлежит более 30% российского рынка пива. "Балтика" обладает самым сильным портфелем брендов на российском рынке — 5 брендов "Балтики" входят в ТОП-10 пивных брендов России.

По итогам года одним из самых быстро растущих на рынке остается сегмент безалкогольного пива. Этот напиток получает все большее признание российских потребителей, что дает основание ожидать дальнейшего увеличения продаж. В сегменте безалкогольного пива "Балтика" занимает более 50%. За 2018 год объем продаж безалкогольных брендов компании вырос на 38%. Продажи бренда "Балтика 0", абсолютного лидера безалкогольного сегмента, выросли на 35%.

Также наблюдалась позитивная динамика на рынке крафтов и специалитетов. Рост объемов продаж брендов компании, относящихся к сегменту крафтов и специалитетов, составил 22%.

"Балтика" сохраняет свое присутствие более чем в 75 странах мира, в 43 из которых является единственным российским экспортером пива. Экспортное направление деятельности компании продолжает демонстрировать стабильную позитивную динамику. За 12 месяцев 2018 года объем экспорта "Балтики" вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем инвестиций компании в развитие бизнеса в 2018 году составил 3,5 млрд рублей. Приоритетными направлениями инвестирования стали устойчивое развитие компании в области экологии и развитие продаж в растущих каналах и сегментах.

Яцек Пастушка, президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа: "В 2018 году "Балтика" добилась высоких результатов, характеризующих лидера отрасли. В соответствии с поставленными планами мы увеличили объемы и выручку от продаж, а также выручку на литр продукции. Это позволило нам инвестировать в развитие сильного портфеля брендов и внести достойный вклад в благополучие общества. 2018 год стал еще одним этапом выстраивания конструктивного диалога бизнеса и власти. На наш взгляд, настало время для комплексного подхода в оценке фактического влияния, оказываемого действующим законодательством на отрасль. Мы готовы предложить свои идеи, направленные на усовершенствование нормативно-правовой базы. Это позволит "Балтики" и другим игрокам пивного рынка успешно развиваться в дальнейшем и приносить пользу обществу".

На протяжении всего 2018 года "Балтика" обеспечивала достойные рабочие места для более 9200 сотрудников по всей стране. Компания вовремя и в полном объеме выплачивала налоги. Общий объем налоговых отчислений в бюджет РФ составил 61,5 млрд рублей.

"Балтика-Самара" — лидер среди пивоваров в регионе по созданию рабочих мест. Количество штатных сотрудников на сегодняшний день составляет 660 человек. Деятельность "Балтики" в Самарской области в свою очередь также вносит существенный вклад в пополнение регионального бюджета. За 2018 год компания выплатила более 7 млрд рублей акцизов. Компания формирует значительную часть налоговых поступлений в бюджет региона.

"Балтика" продолжает инвестировать средства в развитие своего бизнеса в Самаре. В 2018 году объем инвестиций составил 237 млрд рублей. Из них 220 млн были направлены на установку линии для розлива в ПЭТ-кеги. ПЭТ-кеги — современный безопасный вид упаковки, который широко используется во всем мире, в том числе в Европе.

В прошедшем году "Балтика" продолжила реализацию стратегической программы устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего", в частности, продолжила инвестирование в проект "Принеси пользу своему городу", направленный на развитие системы раздельного сбора и переработки отходов. Объем средств, направленных "Балтикой" на благотворительность, вырос более чем на 40% в целом в России.

Итоги социально-экономической деятельности компании за 2018 год показывают, что пивоваренная компания "Балтика" является бесспорным лидером российского рынка и флагманом отраслевой бизнес-среды. Философия компании, оптимальное управление бизнес-процессами, реализуемый комплекс экономических и социальных проектов, внедрение инноваций, инвестиции в развитие бизнеса, высокий уровень вовлеченности сотрудников в процесс — все это обеспечивает твердые лидирующие позиции и стабильное динамичное развитие ведущей пивоваренной компании России.