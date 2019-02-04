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"Балтика" вышла в "облака" для ускорения принятия решений

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Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, завершила уникальный проект перехода на инновационную систему мобильного электронного документооборота. Это уже сейчас сократило время принятия решений на 30%. В дальнейшем проект может быть реализован и в других компаниях Carlsberg Group в регионе Восточная Европа.

Первое в своем роде промышленное решение на российском рынке создано компанией "Монолит-Инфо" на базе облачной платформы Microsoft Azure и новейшего сервиса Azure SQL Database Managed Instance, который был специально разработан для массового переноса баз данных с локальных носителей в облачную среду. Новые технологии помогают значительно повысить эффективность работы компании: корпоративная информация становится доступной сотрудникам из любой точки мира, при этом обеспечивается повышенный уровень безопасности данных. Система способна выдерживать критические нагрузки, обладает высокой гибкостью. А конструкторы форм и отчетов позволяют выстраивать сложные бизнес-процессы и адаптировать интерфейс под конечного пользователя.

Система электронного документооборота на базе Microsoft Azure объединила более 5 000 пользователей рабочих компьютеров компании "Балтика" по всей России и позволила им значительно быстрее и удобнее согласовывать рабочие документы. По оценкам "Балтики", запуск этой системы уже сократил время принятия решений в компании на 30%. В дальнейшем проект может быть масштабирован и на другие компании Carlsberg Group. Он станет платформой, вокруг которой создается новая экосистема цифровой организации, включающая все внутренние процессы и обмен с внешними контрагентами, в том числе автоматизацию межкорпоративного документооборота.

Герман Эпштейн, вице-президент по информационным технологиям Carlsberg Group региона Восточная Европа:

- Электронный документооборот - один из ключевых элементов цифровизации бизнеса. Среди его преимуществ - ускорение, прозрачность и безопасность процессов, связанных с движением и согласованием документов. Внедрение инновационной системы в компании "Балтика", а в дальнейшем и других компаниях региона Восточная Европа, позволит организовать единое информационное пространство территориально распределенного бизнеса, повысить скорость принятия решений и управляемость компании, а также исключить или, по крайней мере, свести к минимуму несанкционированный доступ к важной для бизнеса информации.

Анна Кулашова, директор департамента по работе с крупными организациями и партнерами Microsoft в России:

- В новой рыночной реальности бизнес уже не может продолжать эффективно функционировать без комплексной цифровой стратегии. Трансформация процессов, продуктов, механизмов вовлечения сотрудников и клиентов являются базовыми элементами на пути к построению компании новой эпохи. Мы рады поддержать "Балтику" в этой инициативе, чтобы помочь ей достичь нового уровня операционной эффективности в условиях роста и развития бизнеса.

По словам Виктории Агаповой, управляющей по работе с органами власти и корпоративным отношениям в регионе Урал-Поволжье, следующим этапом развития системы будет полный переход на "безбумажный" юридически значимый электронный документооборот. "Компания "Балтика" у многих ассоциируется с современным производством, но мы стремимся использовать ультрасовременные решения во всех сферах своей деятельности. Инновационные технологии открывают дорогу к большей эффективности в условиях новой цифровой экономики, которая сейчас активно строится в России и Самарской области в частности. Нам приятно, что "Балтика" и здесь является одним из новаторов и первопроходцев", - отметила она.

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Новости

Назад. 04 февраля 2019
"Балтика" вышла в "облака" для ускорения принятия решений

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