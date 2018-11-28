16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Съедобную посуду из яблок изобрели в Самаре

Читали 1

Российские ученые из Самарского политехнического университета представили технологию получения съедобных пленок, которые можно использовать, в том числе, для создания посуды.

Специалисты утверждают, что разработка позволяет съедать пищу вместе с "упаковкой", тем самым не загрязняя окружающую среду.

По словам учёных, материал не содержит ни пластика, ни даже бумаги, и создаётся из яблочного пюре. Сначала сырьё превращают в вязкую массу, затем придают ему форму стакана или тарелки, а после этого высушивают. Красителей и консервантов съедобная посуда не содержит, а химические процессы, которые могли бы значительно изменить структуру яблочного пюре, не применяются.

Специалисты отмечают, что даже если не съедать посуду вслед за едой, её можно выбросить без вреда для экологии — она разлагается в течении нескольких дней или его съедают животные и птицы, которым подобная посуда повредить также не должна. Если поместить использованную посуду в воду, она растворится примерно за 12 часов. В то же время, как утверждают специалисты, из "яблочных" стаканов можно пить воду и даже кипяток. Исследователями получен патент на производство "съедобных пленок из яблочного сырья".

Это не первый за недавнее время случай, когда пластику предлагается значительно более экологичная альтернатива. Шведский студент Понтус Терквист, обучающийся в Лундском университете, придумал, материал из картофеля, пригодный для создания одноразовых вилок, тарелок и трубочек для напитков. Разлагается этот материал всего два месяца. Разработка была представлена на международном конкурсе The James Dyson Award и, хотя и не была удостоена главного приза в 30 тысяч футов стерлингов, попала в перечень 20 лучших студенческих проектов.

Версия для печати

Новости

Назад. 28 ноября 2018
Съедобную посуду из яблок изобрели в Самаре
В Самаре на ул. Ново-Садовой трамвай сошел с рельс
"Лада" в овертайме обыграла ХК "Рязань" - 3:2

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она