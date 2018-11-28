Съедобную посуду из яблок изобрели в Самаре

28.11.2018 16:25 Читали 1

Российские ученые из Самарского политехнического университета представили технологию получения съедобных пленок, которые можно использовать, в том числе, для создания посуды.

Специалисты утверждают, что разработка позволяет съедать пищу вместе с "упаковкой", тем самым не загрязняя окружающую среду.

По словам учёных, материал не содержит ни пластика, ни даже бумаги, и создаётся из яблочного пюре. Сначала сырьё превращают в вязкую массу, затем придают ему форму стакана или тарелки, а после этого высушивают. Красителей и консервантов съедобная посуда не содержит, а химические процессы, которые могли бы значительно изменить структуру яблочного пюре, не применяются.

Специалисты отмечают, что даже если не съедать посуду вслед за едой, её можно выбросить без вреда для экологии — она разлагается в течении нескольких дней или его съедают животные и птицы, которым подобная посуда повредить также не должна. Если поместить использованную посуду в воду, она растворится примерно за 12 часов. В то же время, как утверждают специалисты, из "яблочных" стаканов можно пить воду и даже кипяток. Исследователями получен патент на производство "съедобных пленок из яблочного сырья".

Это не первый за недавнее время случай, когда пластику предлагается значительно более экологичная альтернатива. Шведский студент Понтус Терквист, обучающийся в Лундском университете, придумал, материал из картофеля, пригодный для создания одноразовых вилок, тарелок и трубочек для напитков. Разлагается этот материал всего два месяца. Разработка была представлена на международном конкурсе The James Dyson Award и, хотя и не была удостоена главного приза в 30 тысяч футов стерлингов, попала в перечень 20 лучших студенческих проектов.