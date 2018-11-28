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В Самаре предприниматель организовал производство фарша из мяса бездомных собак

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В Самаре бизнесмен организовал торговлю фаршем из мяса бездомных собак, сообщает progorodsamara.ru.

В редакцию издания обратились зоозащитники и жители Южного переулка областного центра. Они рассказали, что на глазах детей и взрослых прямо во дворе забивают собак лопатами, кидают в кузов ГАЗелей и увозят. По словам местных жителей, один бизнесмен занимается таким своеобразным отловом на протяжении 5-6 лет. Но животных везут не в приюты, а на скотобойню, которая находится буквально в 50 метрах от места отлова, по пути к жд-станции.

Журналисты редакции совместно с полицией провели расследование. В результате удалось изъять несколько образцов фарша из дома. Холодильники с мясом вывезли утром, полиция забрать опечатанную технику не успела.

Образцы были направлены в Самарскую испытательную лабораторию федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, чтоб определить можно ли человеку есть это мясо. Основанием для лабораторных исследование стал контроль безопасности.

"Масса пробы составила 1,73 килограмма. Основанием требований стал технический регламент таможенного союза "о безопасности мяса и мясной продукции". Результат оказался плачевным: вид грамположительных бактерий, возбудитель смертельно опасного заболевания человека, БГКП (колиформы), КМАФнМ (тест на микробную безопасность)", — рассказали в Россельхознадзоре.

Специалисты пояснили, что мясо нельзя употреблять в пищу. Владелец мяса, который развозит его по точкам общепитов Самары, не отрицал во время рейда, что оно принадлежит собакам.

В октябре специалисты Роспотребнадзора инициировали массовую проверку объектов общепита. Из 14 проб, взятых на исследование, 12 не соответствовали гигиеническим требованиям. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вынесено 10 постановлений о штрафе в сумме 136 тыс. рублей.

Судами уже вынесено четыре постановления о привлечении виновных юридических лиц к административной ответственности в виде приостановления деятельности сроком на 60-90 суток. Один протокол в настоящее время находится на рассмотрении суда.

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Назад. 28 ноября 2018
В Самаре предприниматель организовал производство фарша из мяса бездомных собак
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