"Лада" в овертайме обыграла ХК "Рязань" - 3:2

В состав "Лады" вернулся залечивший травму форвард Евгений Скачков, который занял место в звене с Артурсом Озолиньшем и Вячеславом Андрющенко, с которыми и играл в последнее время.
В первом периоде на льду было много борьбы, порой на грани фола, а вот заброшенных шайб болельщики не увидели. На последней секунде периода Артем Седунов в борьбе с Озолиньшем получил штраф, травму и стал невольным виновником травмы своего голкипера Михаила Шпакова.
На 28-й минуте тольяттинцы, играя меньшинстве, открыли счет: Константин Майоров после передачи Александра Тимирева забросил шайбу — 1:0.
Гости отыгрались на 34-й минуте: Ивану Иванову в большинстве удался бросок в ближнюю девятку (1:1).
На 39-й минуте Станислав Чистов вывел хозяев вперед — в этом эпизоде шайба влетела в ворота ХК "Рязани" от конька защитника — 2:1.
На 46-й минуте Александр Репьях убежал от защитников и отправил шайбу в ворота Александра Скрынника (рязанцы играли в меньшинстве) — 2:2.
Этот счет не изменился до окончания основного времени.
Победу волжанам в овертайме принес Алексей Мастрюков — 3:2 и "Лада" выходит на первое место.