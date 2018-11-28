"Лада" в овертайме обыграла ХК "Рязань" - 3:2

28.11.2018 10:19

Во вторник, 27 ноября, ХК "Лада" на своем поле обыграл "Рязань".

В состав "Лады" вернулся залечивший травму форвард Евгений Скачков, который занял место в звене с Артурсом Озолиньшем и Вячеславом Андрющенко, с которыми и играл в последнее время.

В первом периоде на льду было много борьбы, порой на грани фола, а вот заброшенных шайб болельщики не увидели. На последней секунде периода Артем Седунов в борьбе с Озолиньшем получил штраф, травму и стал невольным виновником травмы своего голкипера Михаила Шпакова.

На 28-й минуте тольяттинцы, играя меньшинстве, открыли счет: Константин Майоров после передачи Александра Тимирева забросил шайбу — 1:0.

Гости отыгрались на 34-й минуте: Ивану Иванову в большинстве удался бросок в ближнюю девятку (1:1).

На 39-й минуте Станислав Чистов вывел хозяев вперед — в этом эпизоде шайба влетела в ворота ХК "Рязани" от конька защитника — 2:1.

На 46-й минуте Александр Репьях убежал от защитников и отправил шайбу в ворота Александра Скрынника (рязанцы играли в меньшинстве) — 2:2.

Этот счет не изменился до окончания основного времени.

Победу волжанам в овертайме принес Алексей Мастрюков — 3:2 и "Лада" выходит на первое место.