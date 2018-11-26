В парке Металлургов усилят меры безопасности после нападения на утку

26.11.2018 13:25 Читали 3

По словам очевидцев, неизвестный мужчина выловил из озера птицу и задушил ее, пишет "КП".

В минувшую пятницу, 23 ноября, в парке Металлургов в Самаре произошло ЧП. Там неизвестный мужчина поймал в озере утку и задушил ее. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

— Проходя мимо озера, заметил, как там трется какой-то подозрительный мужчина. Услышал всплеск воды. Первая мысль: неужели морж уже ныряет в ледяную воду? Подойдя ближе, услышал визг утки. Он ее поймал, вытащил и задушил. Я был в шоке, — рассказал местный житель.

Горожане обратились к чиновникам с просьбой усилить меры безопасности в парке Металлургов. В МАУ "Парки Самары" сообщили, что доложат об этом в полицию Кировского района для усиления патрулирования.