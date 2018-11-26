"Крылья Советов" проиграли "Спартаку" — 1:3

Волжане открыли счет в начале второго тайма. На 49-й минуте Денис Ткачук сделал навес в штрафную на Сергея Корниленко, который отправил мяч в ворота Артема Реброва — 1:0.
На 57-й минуте Рамиль Шейдаев прострелил в штрафную "Спартака". Мяч попал в руку Зе Луишу, но арбитр пенальти назначать не стал.
Спустя две минуты после этого момента москвичи смогли провести две голевые атаки. На 59-й минуте пустые ворота после прострела от Фернандо поразил Ханни, а через минуту в результате выхода один на один в дальний угол мяч зашел после удара Мельгарехо — 1:2.
Точку в матче поставил Луиса Адриано, который отличился на 90-й минуте — 1:3.
Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 1 декабря на выезде против "Оренбурга". Начало встречи — в 17:30 по самарскому времени.