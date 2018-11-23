В "Черную пятницу" "Открытие Брокер" дает скидку 80% на видеокурсы и онлайн-конференцию с Ларри Уильямсом

23.11.2018 15:29 Читали 6

"Открытие Брокер" объявляет специальные условия участия в мастер-классе "Трейдинг в России и США: разбор полётов с Ларри Уильямсом", который состоится 24 ноября в 12:00. Скидка в размере 80% приурочена к "Чёрной пятнице".

Напомним, что предстоящий телемост с Ларри Ульямсом — уже вторая встреча легендарного трейдера США с российской аудиторией. В ходе онлайн-конференции Ларри Уильямс поделится своими инвестиционными идеями, представит видение текущей ситуации на финансовых рынках мира и России и прогнозы дальнейшего движения индексов и ключевых финансовых инструментов. В рамках блока, посвящённого практическим аспектам торговли на биржевых площадках, эксперт выделит наиболее привлекательные активы и ценные бумаги. Модератором сессии выступит известный российский трейдер с многолетним стажем Андрей Сапунов.

Чтобы воспользоваться специальным предложением "Открытие Брокер", введите промокод "FREEDAYS" при регистрации на телемост с Ларри Уильямсом.

Предложение также действительно и при оплате любого видеокурса на opentrainer.ru с 22 по 25 ноября.