В "Черную пятницу" "Открытие Брокер" дает скидку 80% на видеокурсы и онлайн-конференцию с Ларри Уильямсом

Напомним, что предстоящий телемост с Ларри Ульямсом — уже вторая встреча легендарного трейдера США с российской аудиторией. В ходе онлайн-конференции Ларри Уильямс поделится своими инвестиционными идеями, представит видение текущей ситуации на финансовых рынках мира и России и прогнозы дальнейшего движения индексов и ключевых финансовых инструментов. В рамках блока, посвящённого практическим аспектам торговли на биржевых площадках, эксперт выделит наиболее привлекательные активы и ценные бумаги. Модератором сессии выступит известный российский трейдер с многолетним стажем Андрей Сапунов.
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