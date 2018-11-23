В Самаре нетрезвый молодой человек пытался зарезать своего отца

23.11.2018 15:10 Читали 5

В Куйбышевском районе Самары экипаж патрульно-постовой службы задержал 24-летнего мужчину, подозреваемого в высказывании угроз убийством в адрес своего отца, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На днях в квартире дома на ул. Новокомсомольская произошел конфликт между 49-летним мужчиной и его сыном. Глава семьи рассказал полицейским, что поводом для выяснения отношений стало замечание, которое родитель сделал молодому человеку. Парень со своим приятелем громко общались в подъезде многоквартирного дома, а после, в ночное время суток, решили включить музыку. Вынести на лестничную площадку магнитофон молодому человеку помешал его отец. В результате между родственниками завязалась словесная перепалка.

По предварительным данным, в ходе нее молодой человек забежал на кухню, схватил нож и начал угрожать отцу убийством. Спасаясь от сына, мужчина босиком в домашней одежде выбежал в подъезд и заблокировал входную дверь своим телом. Разрезая ее обивку, злоумышленник пытался преодолеть возникшую преграду.

Через некоторое время глава семьи все-таки смог выбежать на улицу и добраться до квартиры своей родственницы, проживающей неподалеку. Оттуда мужчина и вызвал полицию.

Прибывший экипаж патрульно-постовой службы полиции выяснил приметы предполагаемого злоумышленника и установил его возможное местонахождение. Подозреваемый, пытавшийся скрыться от сотрудников полиции на балконе квартиры друга, расположенной на ул. Флотская, вскоре был задержан.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", в отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде двух лет лишения свободы. Предполагаемое орудие преступления — нож, изъято.