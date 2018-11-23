Крупный пожар в трехэтажном здании на ул. Николая Панова ликвидирован

23.11.2018 11:08 Читали 3

В четверг, 22 ноября, в 19:42 пожар в трехэтажном здании у пересечения улиц Николая Панова и Гая ликвидирован, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о ЧП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 14:58. По прибытии к месту происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории бывшей воинской части горит второй этаж неэксплуатируемого здания на площади 500 кв. метров. Был объявлен повышенный ранг вызова – пожар №2, направлены дополнительные подразделения МЧС.

В 15:30 площадь пожара составила 1000 кв. метров. Горели второй и третий этажи с выходом пламени на кровлю. В 16:45 объявлена локализация пожара. Всего на борьбу с огнем привлекался 71 человек, использовалось 20 единиц техники. Пострадавших нет.