Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков может перейти в "Крылья Советов"

23.11.2018 14:06 Читали 1

Полузащитник московского ФК "Спартак" Денис Глушаков может перейти в "Крылья Советов" на правах аренды в зимнее трансферное окно.

31-летний хавбек подвергся критике со стороны болельщиков красно-белых, а также не впечатлил руководство своей игрой после возвращения из дубля. В текущем сезоне Глушаков провел 11 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями. При этом контракт спортсмена действителен еще полтора сезона, а его зарплата составляет 2,5 млн евро в год.