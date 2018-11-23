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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков может перейти в "Крылья Советов"

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Полузащитник московского ФК "Спартак" Денис Глушаков может перейти в "Крылья Советов" на правах аренды в зимнее трансферное окно.

31-летний хавбек подвергся критике со стороны болельщиков красно-белых, а также не впечатлил руководство своей игрой после возвращения из дубля. В текущем сезоне Глушаков провел 11 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями. При этом контракт спортсмена действителен еще полтора сезона, а его зарплата составляет 2,5 млн евро в год.

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Новости

Назад. 23 ноября 2018
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