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Владельцам индивидуальных инвестиционных счетов, открытых в 2015 году, пора выбирать тип налогового вычета

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В 2015 году у российских инвесторов появилась альтернатива банковским депозитам — индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). За три года ИИС стал популярным и актуальным вариантом вложения денег, в том числе благодаря налоговым вычетам, которые государство предоставляет его владельцам. Инвестор может ежегодно возвращать 13% от суммы взноса или освободить положительный финансовый результат по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами от НДФЛ за три года. Тем, кто выбрал первый вариант, следует поторопиться и подать заявление в налоговый орган до конца 2018 года, иначе право на вычет за 2015 год пропадет.

Вычет на взносы позволяет инвесторам возвращать ежегодно 13% от суммы внесенных денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет. Однако она может быть не более 400 000 руб., соответственно, максимальная сумма для возврата составляет 52 000 руб. Такой способ подойдет тем, кто имеет официальный доход. А вот если инвестор официально не трудоустроен, у него невысокая заработная плата и активная инвестиционная деятельность, то лучше выбрать вычет на доход, который позволяет освободить от налогов прибыль от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, которые совершаются с помощью ИИС. Этот вычет можно получить единожды при закрытии ИИС по истечении не менее трех лет с даты заключения договора.

"Определиться с типом вычета инвестор вправе в любой момент. Однако мы советуем это делать не позднее конца третьего года. Поскольку, если вы выберите вычет на взносы, то получить его можно в течение трех календарных лет, которые следуют за тем годом, в котором возникло ваше право на вычет. То есть за 2015 год подать документы на возврат необходимо в 2016, 2017 или 2018 году", — говорит Ирина Афанасьева, директор филиала "Открытие Брокер" в Самаре.

Для получения вычетов необходимо предоставить в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ и к ней прикрепить комплект документов и заявление на возврат. При представлении всех документов максимальный срок для возврата налога инспекцией составляет 4 месяца. В течение трех месяцев налоговый орган проводит камеральную проверку декларации и еще месяц дается на осуществление возврата. Этот месяц отсчитывают со дня представления заявления на возврат, но не ранее срока окончания камеральной проверки. "Соответственно, если вы подаете декларацию 3-НДФЛ за 2015 год в конце 2018 года, то советуем не дожидаться окончания камеральной проверки, а сразу прикладывать заявление на возврат, иначе вы рискуете остаться без вычета. Однако если вас интересует вычет на доход, но пока вы еще не готовы применять его или закрывать ИИС, то сообщать о своем решении вы никому не обязаны", — отмечает Ирина Афанасьева.

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Назад. 22 ноября 2018
Владельцам индивидуальных инвестиционных счетов, открытых в 2015 году, пора выбирать тип налогового вычета

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