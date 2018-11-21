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Ларри Уильямс: "Трейдинг подчинил себе всю мою жизнь"

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Самарцев приглашают присоединиться к телемосту с легендарным трейдером из США Ларри Уильямсом. Уникальную возможность в прямом эфире пообщаться с самым успешным в мире трейдером предоставляет компания "Открытие Брокер".

До онлайн-конференции остается три дня — она начнется 24 ноября в 12.00 и будет интересна тем, кто хочет узнать, что будет с акциями и валютой в ближайшей и долгосрочной перспективе. Накануне мероприятия Ларри Уильямс дал небольшое интервью в том числе для нас.

— Как вы оцениваете перспективы российской экономики и фондового рынка в следующие 3-5 лет? Какие инструменты вы считаете наиболее интересными и почему?

— Я не уверен, что могу спрогнозировать ситуацию на 5 лет вперед, но думаю, что прогноз на ближайшие 24 месяца дать можно, и на этом отрезке я не вижу предпосылок для серьёзного падения индексов. Ключевые моменты для российского рынка — цена на нефть и процентная ставка. О влиянии нефти на российский рынок акций мы ещё подробно поговорим на предстоящей конференции, но если вы хотите понимать, когда на российском рынке начинаются лучшие периоды для торговли, зарождаются большие движения, вам стоит обратить своё внимание на экономические циклы и стоимость нефти.

— Чего, на ваш взгляд, не хватает для того, чтобы сделать трейдинг в России востребованным?

— Технически вы оснащены, у вас есть компьютеры, Интернет, доступ на рынки — это, скорее, вопрос понимания ваших потребностей и самих рынков. Насколько я вижу, большинство российских трейдеров — это интеллектуалы, и они стараются всё решать с помощью интеллекта, затем в игру вступают эмоции, которые они испытывают, и рушат все их стратегии. Нужно найти баланс между эмоциональной и технической составляющей трейдинга. Еще это бизнес, суть которого в гибкости, умении адаптироваться, "слушать" рынок. Рынок никогда не прислушивается ко мне, не разворачивается в сторону, которая мне на руку, это я должен подстраиваться под него. Поэтому вывод-рекомендация: быть хорошим наблюдателем и слушателем.

— Мы знаем, что вы профессиональный марафонец. А трейдинг — это, скорее, занятие для спринтеров. Как вы объединяете оба этих противоположных по духу занятия в своей жизни? Как философия марафонцев помогает вам в торговле?

— Я многому научился, участвуя в марафонских забегах. Тому, что ты должен переносить боль, учиться. Свой первый марафон я пробежал чуть более чем за 5 часов, чтобы пробежать Бостонский марафон, я должен был сократить это время до 3,5 часов, то есть я научился пробегать каждую милю примерно на три минуты быстрее. Как я это сделал? Читая, изучая, тренируясь вместе с парой других ребят, которые также хотели улучшить свой результат. В итоге, у всех нас получилось пройти квалификацию на марафон. Удовольствие участия в марафоне заключается в том, что ты бежишь внутри потрясающей группы спортсменов. Ощущения во время забега почти как на вечеринке, при этом есть потрясающее чувство большого достижения — что ты это сделал! Бег, как и трейдинг, требует понимания спорта, понимания того, как стать хорошим бегуном и приспособления этого знания к себе. Как я тренировался? В чём была моя слабость и моя сила как бегуна? Что я мог использовать из этого опыта? В конечном итоге я должен был полностью изменить свой образ жизни, потому что, тренируясь, мы пробегали по 100 миль в неделю, и это требовало очень много времени. Весь мой образ жизни подчинился этому графику. То же самое с графиком трейдинга. Есть определённые временные интервалы каждый день, когда я полностью посвящаю себя рынкам или готовлюсь к завтрашней торговле. Трейдинг подчинил себе всю мою жизнь.

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Новости

Назад. 21 ноября 2018
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