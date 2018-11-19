Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной

19.11.2018 14:14 Читали 7

ДТП произошло 17 ноября в Красноярском районе Самарской области. Ford Mondeo ехал от Большой Каменки в сторону автотрассы М5 "Урал".

На перекрестке с магистралью машина выехала на придорожную полосу, а затем вылетела в кювет и опрокинулась. По предварительной версии сотрудников полиции, причиной происшествия могло стать то, что автомобилистка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением.

В салоне иномарки находилась 7-летняя дочь автомобилистки. Девочка была пристегнута ремнем безопасности. Это спасло ее от более тяжелых последствий. Однако и ребенок, и мать получили достаточно серьезные травмы и были госпитализированы. Иномарку доставили на спецстоянку. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники отдела МВД России по Красноярскому району.