Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной

На перекрестке с магистралью машина выехала на придорожную полосу, а затем вылетела в кювет и опрокинулась. По предварительной версии сотрудников полиции, причиной происшествия могло стать то, что автомобилистка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением.
В салоне иномарки находилась 7-летняя дочь автомобилистки. Девочка была пристегнута ремнем безопасности. Это спасло ее от более тяжелых последствий. Однако и ребенок, и мать получили достаточно серьезные травмы и были госпитализированы. Иномарку доставили на спецстоянку. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники отдела МВД России по Красноярскому району.