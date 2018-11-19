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ХК "Лада" обыграл "Югру" - 3:2

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В воскресенье, 18 ноября, в Ханты-Мансийске хоккеисты тольяттинской "Лады" встретились с местной "Югрой".

К этому матчу ханты-мансийцы подошли с девятиматчевой победной серией, которую хотели продлить. Впрочем, "Лада", уступившая в предыдущем туре "Рубину", хотела завершить тяжелую выездную серию на победной ноте.

В составе "Югры" на лед вышли Евгений Иванников и Семен Валуйский, ранее игравшие за "Ладу" (последний совсем недавно перешел в "Югру"). В свою очередь, главный тренер "Лады" Анатолий Емелин в прошлом сезоне возглавлял команду из Ханты-Мансийска, а ее цвета защищали лучший снайпер ВХЛ Александр Тимирев и капитан "Лады" Константин Майоров. Все это придавало поединку дополнительную интригу.

На второй минуте волжане получили большинство. И, хотя, реализовать его тольяттинцы не смогли, вскоре после выхода на лед оштрафованного Андрея Чуркина открыли счет: Вячеслав Андрющенко удачно скорректировал полет шайбы после броска Зията Пайгина — 0:1.

Эта шайба оставалась единственной до 39-й минуты, когда Алексей Митрофанов сравнял счет: нападающий хозяев первым успел к отскочившей шайбе — 1:1. Но, все же, на второй перерыв соперники отправились при счете 1:2 в пользу "Лады": гости получили большинство, и Виктор Постников подправил шайбу после дальнего броска Пайгина — 1:2.

Третий период "Югра" начала активно, создав несколько моментов у ворот Александра Скрынника, и на 47-й минуте Валуйский с пятака переправил шайбу в ворота "Лады" — 2:2 (хозяева использовали численное преимущество).

На 58-й минуте Андрющенко хорошо распорядился своим шансом и оформил дубль — форвард, получив шайбу на пятаке, смог поднять ее над распластавшимся голкипером хозяев — 2:3.

В концовке хозяева выпустили вместо голкипера полевого игрока, но заработали удаление. Впрочем, вскоре составы уравнялись, и хозяева вновь выпустили "лишнего" полевого хоккеиста, но уйти от поражения не смогли.

18 ноября. "Югра" (Ханты-Мансийск) — "Лада" — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

"Югра" (6+2 к. ш.): Иванников (58.22 — 59.03); Чуркин (2) — Юшкевич, Митрофанов — Игнашин — Орлов (2); Воропаев (2) — Заборников, Матерухин — Рычагов — Аскаров; Стельнов — Кузнецов, Валуйский — Берлев — Пилипенко; Королев — Галлеев; Рожковский — Попов — Беляев.

"Лада" (12): Скрынник; Глазков (2) — Возовик, Чистов — Майоров — Тимирев; Постников (2) — Пайгин (2), Андрющенко — Озолиньш — Мастрюков (2); Калинин — Усманов (4), Романов — Бондырев — Фатеев; Головкин — Кизимов, Бердюков — Метлюк, Ковалев.

Шайбы забросили:

0:1 Андрющенко (Пайгин, Постников, 03.46)

1:1 Митрофанов (Орлов, Воропаев, 38.21)

1:2 Постников (Пайгин, Озолиньш, 39.41, бол.)

2:2 Валуйский (Берлев, Пилипенко, 46.45, бол.)

2:3 Андрющенко (Пайгин, Фатеев, 57.45)

Штраф: 8 — 12.

Броски: 32 — 22.

Вбрасывания: 27 — 20.

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